Universidade de Macau prevê que PIB do território cresça entre 14,2% e 41,5%

Dependendo do cenário equacionado, que está intimamente ligado à entrada de turistas no território, numa situação considerada minimamente aceitável, que contemple a entrada de 13,8 milhões de visitantes em Macau, a previsão básica de crescimento do PIB é de 21,4%. A taxa de inflação pode aumentar até 1,4% e desemprego deve rondar os 2,3%.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O Centro de Estudos e Departamento de Economia da Universidade de Macau (UM) divulgou, ontem, a Previsão Macroeconómica de Macau para 2021. As previsões básicas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do território – que se basearam no Modelo Estrutural Macroeconométrico de Macau – são de 21,4 por cento, 27,7 por cento, 30,4 por cento e 33,5 por cento, respectivamente, isto para cenários hipotéticos de entradas de 13,8 milhões de visitantes (35% do número em 2019), 17,7 milhões de visitantes (45% do número em 2019), 19,7 milhões de visitantes (50% do número em 2019), e 21,7 milhões de visitantes (55% do número em 2019), respectivamente. Os valores mais baixos e mais altos variam entre 14,2% e 41,5%.

“Mesmo que as quatro condições sejam estabelecidas, nenhuma delas vai trazer um regresso aos níveis de 2019”, afirmou o professor associado do departamento de Economia da UM Ho Wai Hong, que acrescentou que “é impossível ter mais de dez milhões de visitantes no primeiro semestre deste ano, mas é possível chegar a este objectivo no segundo semestre”.

Devido à falta de um processo claro de vacinação e à incerteza quanto à rapidez do Governo da RAEM para flexibilizar as restrições de viagem, a equipa de investigação contemplou diferentes cenários para o número de chegadas de visitantes em 2021 para reflectir diferentes velocidades de recuperação, por isso se explicam as quatros opções acima descritas. Ainda assim, Ho Wai Hong acredita que “após três meses, a taxa da administração da vacinação deverá ter 40-50%, e será possível estabelecer bolhas de viagens”.

Recorde-se que, devido à pandemia de Covid-19 que em 2020 atingiu todo o mundo e ainda se encontra longe de estar controlada, o Governo de Macau adoptou severas restrições às viagens para proteger a saúde dos seus residentes. Como resultado, o total de visitantes de Macau em 2020 diminuiu 85 por cento, para 5,9 milhões; as exportações de serviços caíram 74,9 por cento e o PIB contraiu 56,3 por cento.

Já em 2021, com o desenvolvimento bem-sucedido das vacinas e o início do processo de vacinação, prevê-se que as restrições às viagens de Macau sejam gradualmente atenuadas e que o número de turistas a Macau aumente. Por isso, neste contexto, as projecções básicas de crescimento das exportações de serviços são de 53,4%, 68,6%, 74,6% e 82,1%, respectivamente para os quatro cenários de visitantes tomados em consideração pelos investigadores.

A equipa da UM prevê ainda um crescimento do consumo pessoal é de aproximadamente 2%, com a taxa de inflacção medida pelo deflator do PIB ou preço ao consumidor a sofrer um aumento de 0,2% a 1,4%.

Um ponto positivo prende-se com a mediana dos rendimentos mensais do emprego, que o estudo assume deverá aumentar 1%, apesar da crise.

Desemprego em queda

A taxa de desemprego é projectada para ficar entre 2,2% a 2,3%, em comparação com 2,5% em 2020, ainda assim longe dos valores de outros anos, em que roçava um ponto percentual. Excluindo os trabalhadores não residentes, a taxa de desemprego entre residentes está projetada para variar entre 3,2% e 3,3%, em comparação com 3,6% em 2020.

O mesmo estudo estima que as receitas governamentais (excluindo o reembolso das reservas governamentais) estejam num valor entre as 59,3 mil milhões e as 73,9 mil milhões de patacas.

Durante a conferência de imprensa realizada ontem para apresentação destes dados macroeconómicos, foi relembrado que Macau sofreu uma forte contracção económica em 2020 e que, embora se verifique uma recuperação este ano, o PIB projectado ainda não atingiu o nível de 2019 e o rendimento de muitos residentes diminuiu, efectivamente. “Como utilizar os recursos governamentais e ajudar os residentes ainda é uma questão que o Governo tem de enfrentar”, disse Chan Chi Shing, professor titular do Centro de Estudos de Macau.

Os autores ressalvaram ainda “que as premissas usadas no modelo de previsão mudarão em resposta ao desenvolvimento da pandemia e às políticas governamentais”

O Modelo Estrutural Macroeconométrico de Macau é um modelo econométrico trimestral de equações simultâneas que cobre sete blocos da economia de Macau: consumo, investimento, sector externo, preços, Governo, mercado de trabalho e sector monetário. Inclui 89 equações e 276 variáveis. Foi criado em 1998 por James Mirrlees, vencedor do Prémio Nobel em Ciências Económicas e doutor honorário em ciências sociais da UM, em conjunto com outros membros do corpo docente do departamento de Economia da universidade.