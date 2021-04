Registado 49.º caso de Covid-19 em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Macau registou um caso importado de Covid-19, elevando para 49 o número de casos confirmados de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. Segundo um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus emitido na noite de ontem, o doente é residente de Macau, 23 anos de idade, sexo masculino, estudante em Portugal, e encontra-se já em isolamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário para tratamento.

Segundo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o jovem apanhou um voo em Lisboa no dia 4 de Abril com destino a Paris. No dia 6 de Abril apanhou um voo da EVA Air para o Aeroporto Internacional de Taiwan Taoyuan e, no dia 7 de Abril, apanhou novo voo da EVA Air com destino Macau. Os testes de ácido nucleico através da zaragatoa nasal realizados nos dias 4 e 5 de Abril foram negativos. Na entrada em Macau foi de imediato submetido a um teste de ácido nucleico e a um teste de anticorpos para Covid-19, tendo ambos sido positivos.

“Este doente declarou que antes de ter viajado para Macau esteve durante alguns meses no seu dormitório e não teve contacto com doentes confirmados com Covid-19 e nunca teve sintomas relacionados com problemas do tracto respiratório. Devido à ausência de sintomas e desconforto, dois testes de ácido nucleico recentes negativos e que depois se revelam fracamente positivos, combinados com alterações nos anticorpos serológicos, as autoridades de saúde consideram que há uma possibilidade de este caso ser uma recaída de uma pessoa assintomática”, acrescenta o comunicado do Centro, acrescentando que a situação foi classificada com um caso importado em Macau. Ontem, 15 residentes regressaram a Macau provenientes da Europa e dos Estados Unidos via Taipei, tendo sido submetidos a testes de ácido nucleico e anticorpos para a Covid-19 ao entrarem no território.

P.A.S.