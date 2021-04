Grand Lisboa e Venetian entre os casinos mais bonitos do mundo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A escolha foi feita pelo portal norte-americano FigerLakes1.com, que elaborou uma lista com dez casinos. O velhinho Grand Lisboa, na península de Macau, e o glamoroso Venetian, no Cotai, estão entre os mais bonitos casinos do mundo.

A ideia da publicação é mostrar mais do que um simples lugar onde se pode ir para jogar. Um misto de luxo com bonita arquitectura é o caminho que a FigerLakes1.com seguiu para elaborar esta lista.

“Alguns são construídos para se assemelharem a monumentos conhecidos ou simplesmente para copiar algum estilo histórico. Todos têm uma vibrante atmosfera. Por norma, a abundância de ouro representa riqueza e o uso do vermelho leva as pessoas a estarem mais predispostas a jogar”, escreveu a publicação.

A FigerLakes1.com relembra que o Venetian “é o maior casino do mundo e o sexto maior edifício do mundo”. Situado no Cotai, em Macau, o Venetian é uma cópia fiel do existente em Las Vegas, nos EUA, mas muito maior. Possui uma área de jogo com 52 mil metros quadrados, uma nave desportiva e muito mais. O complexo todo tem uma área de um milhão de metros quadrados, “como se fosse uma pequena cidade”.

Já o Grand Lisboa, inaugurado em 2007, é tido como uma “marca” da cidade. Construído por Stanley Ho, considerado por muitos como pai do jogo em Macau, é o edifício mais alto da cidade, com uma arquitectura muito peculiar da autoria de Dennis Lau e Ng Chun, já foi considerado por diversas vezes como um dos edifícios mais feios do mundo. Existem à disposição dos apostadores 1000 ‘slot-machines’ e 800 mesas. O hotel alberga alguns dos mais importantes restaurantes do território e possui a maior garrafeira de Macau, com cerca de 15 mil vinhos de diferentes localizações.

A lista ainda contempla o Caesars Palace, de Las Vegas, nos EUA; o Sun City Casino Resort, na África do Sul; o Bellagio, também em Las Vegas, nos EUA; o Marina Bay Sands, em Singapura; o Atlantis Resort & Casino, na Ilha Paraíso, nas Bahamas; o Ibiza Gran Hotel, em Espanha; e o Casino Baden, na Alemanha, o Monte Carlo, no Mónaco.