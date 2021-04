Escassez de habitação pública preocupa Coutinho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Pereira Coutinho remeteu uma interpelação escrita ao Governo alertando para a falta de habitação pública em Macau. “Não há margem de dúvidas que são necessárias casas sociais para ajudar os mais necessitados e desprotegidos. Também são necessárias casas económicas para os que não têm capacidade financeira para adquiri-las no mercado privado”, lê-se na interpelação datada de 7 de Março, mas enviada ontem pelo deputado às redacções.

“O Governo continua a ignorar o apelo dos jovens que sistematicamente têm reivindicado a necessidade de serem alocados à habitação pública”, diz o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). Coutinho nota ainda que “é dever do Governo continuar a construir habitação para idosos, face ao envelhecimento populacional”.

Pereira Coutinho pergunta ao Governo se as autoridades vão implementar medidas para construção de habitação para jovens, “que hoje em dia nem sonhando conseguem adquirir uma habitação no sector privado”.

Por outro lado, lembra que Chui Sai On, antigo Chefe do Executivo, prometeu estudar a questão da criação de mais habitação para os trabalhadores dos serviços públicos. “Assim, qual o ponto de situação dos trabalhos concernentes a esta matéria tendo em consideração que o Governo dispõe neste momento de mais de uma centena de terrenos devolutos?”, pergunta o deputado.

Por fim, Coutinho afirma que “o futuro e a riqueza da RAEM tem a ver com qualidade educativa, e esta com a dignidade e respeito pela maneira como são tratados os professores, quer do sector público, quer do sector privado”, e interroga: “Vai o Governo reservar terrenos e mandar contruir habitação pública destinada a este distinto ramo profissional e inserindo nos respectivos cadernos de encargos a responsabilidade das concessionárias do Jogo de construir habitação para os seus trabalhadores?”.

