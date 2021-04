ARTM marca presença na Comissão de Narcóticos da ONU

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Integração social do ex-toxicodependente e políticas comuns no combate às drogas na Ásia são dois dos temas que a ARTM discutirá na Comissão a ter lugar na Áustria este mês.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) marcará presença, como vem sendo habitual, na 64.ª sessão da Comissão de Narcóticos das Nações Unidas (CND, na sigla inglesa) que terá lugar em Viena, na Áustria, de 12 a 16 de Abril, em formato híbrido, tanto presencial, como virtual, devido à pandemia de Covid-19.

Na agenda da associação do território estão, principalmente, dois eventos paralelos que terão lugar nos dias 13 e 14 de Abril. O primeiro evento discutirá sob o tema “Fortalecimento do apoio comunitário para a recuperação” dos toxicodependentes. O segundo evento terá como tema o “O princípio do equilíbrio”.

O PONTO FINAL conversou com o presidente da ARTM, Augusto Nogueira, que explicou o que está em cima da mesa para ser discutido. “Durante o evento do dia 13, a ARTM, falará do projecto ‘Hold On to Hope’, que nasceu em Ka-Hó”, começou por dizer o dirigente, que acrescentou em seguida que a associação abordará questões relacionadas com a prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção social. A terapia pela arte que tem sido utilizada pela ARTM tem revelado frutos na reabilitação dos toxicodependentes de Macau.

A fim de ajudar os consumidores de estupefacientes a tornarem-se membros plenos da sociedade após o tratamento, “são necessárias medidas que abordem as questões como educação, vocação ou emprego”, referiu Augusto Nogueira. “Este evento paralelo consistirá em três pilares de reintegração social: habitação, educação e emprego (incluindo formação profissional). Concentrar-se-á na importância de uma colaboração com os Governos locais, a sociedade civil e o sector privado no sentido de criar um sistema de reintegração social sustentável”, explicou.

A organização do evento, que decorrerá dia 13 de Abril das 10h00 às 10h50 (hora em Viena), está a cargo da Federação Internacional de Organizações Não Governamentais para a Prevenção do Abuso de Drogas e Substâncias (IFNGO, na sigla inglesa), da ARTM e da Associação Anti-Narcóticos de Singapura (SANA), com o apoio da Indonésia. Abdul Karim, por parte da SANA, Augusto Nogueira, pela ARTM, e Daoming Zhang, pela Comissão Nacional de Controlo de Drogas da China, serão os oradores.

O segundo evento paralelo, organizado pela Vienna NGO Committee On Drugs, com o apoio da ARTM, e pela Unidade da Sociedade Civil da UNODC, acontecerá no dia seguinte (14 de Abril) das 9h00 às 9h50 (hora em Viena). Terá como oradores Cheung Lik Hang, pela ARTM, Ramli Samad, da Malásia, e Augusto Nogueira, também da ARTM.

“A ideia é dar força a um grupo de trabalho que encontre um consenso no combate às drogas na Ásia. Para isso, será necessário que todos estejam do mesmo lado, desenvolvendo políticas comuns e, posteriormente, fazendo a devida pressão nos Governos e chamadas de atenção na sociedade civil sobre as nossas linhas orientadoras para o combate à droga”, revelou Augusto Nogueira.

Macau, uma vez mais, falará sobre os bons exemplos do território, mas Augusto Nogueira quer ver discutida a questão da criminalização do consumidor, algo que sempre foi contra por considerar que o toxicodependente não pode ser ainda mais castigado por algo que está a colocar no seu próprio corpo. “É uma batalha já longa, mas é preciso que não se esqueça que urge descriminalizar o consumo de drogas. Essa não é uma forma de combater o problema.”

O Conselho Económico e Social da ONU estabeleceu a CND, em 1946, como o órgão central das Nações Unidas para políticas relacionadas com as drogas. A Comissão permite que os Estados-membros analisem a situação mundial das drogas, dêem seguimento a decisões sobre as questões relacionadas com a toxicodependência e tomem medidas de nível global no seu âmbito de acção. A Comissão também monitora a implementação das três convenções internacionais de controlo de drogas e está habilitada a actuar em todas as áreas relacionadas com os objectivos das convenções, incluindo a inclusão de substâncias nas listas de controlo internacional.