‘App’ de encontros leva a prejuízo de 73 mil patacas

As autoridades de Macau deram ontem a conhecer um caso no qual um residente foi burlado numa aplicação de telemóvel para encontros sexuais, sofrendo um prejuízo de cerca de 73 mil patacas. Segundo as autoridades, o indivíduo acordou um preço de 500 patacas para a prestação de serviços sexuais com outro indivíduo, mas o valor acabou por ir subindo e só parou nas 73 mil patacas, altura em que decidiu fazer participação à polícia.

Um residente de Macau conheceu um outro indivíduo através de uma aplicação para encontros homossexuais, tendo acordado a prestação de serviços sexuais pelo valor de 500 patacas. Depois de combinado um local e uma hora para o encontro, a vítima alega ter recebido pouco tempo depois uma chamada telefónica anónima a pedir à vítima para comprar, numa loja de conveniência, um cartão de jogo com dois mil pontos, no valor de mais de 500 patacas. A vítima acedeu ao pedido, tendo comprado o cartão e mostrado o código ao outro indivíduo.

Anda antes do encontro, a vítima alega ter recebido inúmeras outras chamadas telefónicas da mesma pessoa a pedir que mais dinheiro fosse transferido, alegando que, se não acatasse as ordens, não iria ter os serviços sexuais que tinham combinado. No total, a vítima acabou por efectuar 14 pagamentos diferentes com vários valores, sendo que o valor total rondou as 73 mil patacas.

Quando a vítima finalmente disse que não poderia continuar a pagar por não ter mais dinheiro, o indivíduo ameaçou que iria contactar a sua família e contar tudo o que se tinha passado. Posteriormente, o residente acabou por fazer denúncia às autoridades, que continuam a investigar a ocorrência.

Apanhado a tirar fotos impróprias em escadas rolantes

Um trabalhador não-residente, de 52 anos, foi confrontado por uma mulher que o apanhou a tirar fotografias por debaixo das saias de outras mulheres numa escada rolante na zona do átrio de saída das Portas do Cerco.

No dia 6 de Abril, às 7h30 da manhã, uma mulher, residente de Macau, alega ter sido abordada por outra mulher que se queixou de ter sido fotografada, por debaixo da saia, por parte de um homem. Sentindo que poderá ter sido fotografada também, decidiu ir confrontar o homem acerca do sucedido, e este começou a apagar conteúdos do seu telefone. No meio do confronto entre os dois, a polícia foi averiguar o caso, tendo acabado por descobrir no telemóvel do homem cinco fotografias, três da ocorrência desse dia e outras, da mesma natureza, captadas há umas semanas.

Depois de investigado o caso, o homem, de 52 anos e empregado de limpeza, foi acusado do crime de devassa da vida privada, tendo o caso sido entregue ao Ministério Público.