João Miguel Barros expõe em outdoor em Lisboa

O advogado e fotógrafo português radicado em Macau João Miguel Barros é um dos artistas que está a expor na colectiva “Do Outro Lado”, uma exposição em formato outdoor na Estrada do Lumiar, em Lisboa.

“A luta, na imagem de João Miguel Barros, é o desporto; contudo, no actual momento, havemos de reconhecer como sendo a luta pela sobrevivência em tempos de pandemia, o juiz é o vírus que nos obriga a ficar em casa”, afirma a curadora Bruna Lobo, citada, em comunicado, pela organização.

O projecto Art Dispersion convidou 12 artistas – oriundos de Portugal, Argentina, Brasil, Espanha e Moçambique – para mostrar as suas criações fotográficas na rua em painéis de oito por três metros com o apoio da empresa JCDecaux. A ideia, de acordo com o site do projecto, parte das imposições restritivas da pandemia de Covid-19 que acontecem em Portugal desde Março de 2020. O projecto, que versa sobre as relações do ser humano com a natureza e com as suas invenções, contou ainda com a participação do Instituto Moreira Salles.

“A peculiaridade do suporte instiga para a percepção activa ou passiva dos transeuntes. Como uma das primeiras formas de divulgação, o outdoor resiste, apesar de todos os avanços tecnológicos. Os painéis que se impõem sobre as paisagens naturais e urbanas da cidade de Lisboa, que antes serviam para atrair consumidores, agora despertam os espectadores e críticos das obras de arte que existem em nós, através da exposição colectiva ‘do outro lado’”, pode ler-se ainda no texto da curadora que também considera que o deslocamento da arte, normalmente exposta em galerias, para os painéis de rua “é uma audácia que contribui para a conversão momentânea dos transeuntes em apreciadores de arte, comprometidos unicamente com o sentir daquilo que está tão próximo”,

A exposição fica patente até ao final do mês de Abril.

