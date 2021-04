Exposição de caligrafia e poesia junta vertentes artísticas na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha inaugura hoje, às 16h00, uma exposição de caligrafia e Poesia do 2.º Aniversário da Associação dos Amigos da Poesia do Jardim da Flora. A mostra reúne 42 peças de caligrafia, poesia e pintura da autoria de “ilustres mestres” calígrafos de Macau, segundo a organização.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Hoje à tarde, na galeria da Fundação Rui Cunha, vai inaugurar-se a exposição “A poesia viaja milhares de milhas, intemporal, no nosso grande país”, organizada pela Associação dos Amigos da Poesia do Jardim da Flora.

Os vários artistas expostos apresentaram um manifesto onde declaram que a exibição destes trabalhos pretende ser “um balanço das realizações dos membros associados nos últimos anos”, onde se juntam estas três artes da caligrafia, poesia e pintura. “Os poemas usam a pintura e a caligrafia como meio de transporte”, explica o comunicado de imprensa.

A grande característica da cultura chinesa, nomeadamente no que diz respeito à escrita dos caracteres, é que cada um deles tem uma sonoridade, emite um som, e isto é o que cria um género de beleza métrica na poesia chinesa. A poesia métrica tornou-se popular a partir da dinastia Tang, tendo permanecido praticamente uma norma durante 1.300 anos. “Pode dizer-se que permaneceu intacta e invulnerável devido à sua beleza arquitectónica e fonológica, única e sem paralelo no mundo da expressão poética”, acrescenta o comunicado.

A poesia métrica é um género de poesia que usa a contagem de sílabas métricas ou sílabas poéticas que constituem e dão harmonia ao verso. Esta técnica leva em consideração a sonoridade, neste caso, dos caracteres.

Sit Wing Hin, director da Comissão da Associação dos Amigos da Poesia do Jardim da Flora, falou ao PONTO FINAL acerca da exposição, que reúne trabalhos de 40 artistas membros da associação dos Amigos da Poesia do Jardim da Flora. “Nenhum de nós é artista profissional, nem de profissão, somos todos amadores e apreciadores da cultura e arte chinesa”, explica o director. “Porém, como eu também participo com trabalhos meus na exposição, considero-me também como artista”, acrescentou.

Em relação ao que vai estar exposto, Sit Wing Hin explica que no evento poderão ser apreciados quatro tipo de artes: a caligrafia, a pintura, a poesia. “E depois temos a junção destas três artes numa forma de poesia métrica”, prosseguiu.

O responsável pela Associação dos Amigos da Poesia do Jardim da Flora conta que embora já tenha participado em inúmeras exposições na galeria da Fundação Rui Cunha, inclusive em competições de poesia e em eventos de comemoração do Ano Novo Chinês, conta que esta em específico tem a particularidade de juntar vários trabalhos de vertentes artísticas diferentes.

A mostra que é inaugurada hoje às 16h00 e vai estar patente até ao dia 17 de Abril, com entrada livre.