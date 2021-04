Delegação de Macau deslocou-se a Pequim para discutir facilidades de desalfandegamento

FOTOGRAFIA: DSEDT

Uma delegação do Governo de Macau deslocou-se a Pequim para visitar a Administração Geral de Alfândega, com vista a discutir a implementação das facilidades de desalfandegamento aos géneros alimentícios dos países de língua portuguesa e aos produtos de comércio electrónico transfronteiriço, informou ontem uma nota da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT).

A comitiva, composta por representantes da DSEDT, dos Serviços de Alfândega (SA), do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), apresentou à Administração Geral de Alfândega as dificuldades e os problemas encontrados pelo sector empresarial de Macau na entrada no interior da China dos géneros alimentícios dos países de língua portuguesa e dos produtos de comércio electrónico transfronteiriço.

Foi discutido o alargamento da lista de produtos sujeitos ao controlo no âmbito do vigente Acordo de Cooperação de Supervisão da Segurança de Géneros Alimentícios Fabricados em Macau e Fornecidos para o interior da China, a optimização do regime de supervisão da inspecção e quarentena dos produtos de origem de flora e fauna de Macau, bem como as questões sobre a entrada no mercado do interior da China dos materiais alimentares dos países de língua portuguesa após serem processados, a separação e o trânsito dos géneros alimentícios dos países de língua portuguesa em Macau, e a amostragem aleatória dos produtos de comércio electrónico transfronteiriço, etc.

Segundo o comunicado, a Administração Geral de Alfândega da China disse que ia considerar os pedidos da delegação de Macau e reconheceu o empenho da região na promoção do comércio entre a China e os países de língua portuguesa e na construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. No futuro, a Administração Geral de Alfândega irá apoiar os trabalhos relacionados com a zona de cooperação aprofundada de Hengqin e colaborar com RAEM na promoção da diversificação industrial, assinala ainda o comunicado.