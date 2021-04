Cerimónia dos Human Rights Press Awards cancelada

Fotografia: Yu Chun Leung

Gonçalo Lobo Pinheiro

Gonçalo Lobo Pinheiro

Devido à incerteza contínua em torno da pandemia de Covid-19 em Hong Kong, os organizadores do Human Rights Press Awards decidiram cancelar a cerimónia de entrega de prémios deste ano. Por isso, os vencedores serão anunciados online no dia 6 de Maio.

Os Human Rights Press Awards, já na sua 25.ª edição, receberam este ano um recorde de 549 entradas nos idiomas inglês e chinês, o que representa um aumento de 12,5% em relação ao ano passado. “Recebemos uma excelente variedade de textos poderosos, um trabalho que destaca questões cruciais enfrentadas por indivíduos e comunidades no que tem sido um ano extraordinário para as notícias do mundo”, disse a organização em comunicado, numa alusão à pandemia de Covid-19 e às lutas de índole racial.

Ao mesmo tempo, e pela primeira vez na história, a emissora local de radiodifusão pediu para que todas as inscrições de profissionais seus fossem retiradas da apreciação do júri. O pedido surgiu directamente do director da RTHK, citando uma mudança nas directrizes corporativas da emissora, nomeadamente no que concerne a participações em prémios.

Contudo, como o processo já estava em andamento quando a RTHK solicitou a remoção, a organização fez saber que as inscrições só podiam ser retiradas pela pessoa que as enviou, tendo sido negada a pretensão da emissora este ano. “Mostrar estes trabalhos torna-se mais importante do que nunca, à medida que o Governo da região aumenta as ameaças às liberdades básicas de imprensa, discurso e expressão”, referiu a organização na mesma nota de imprensa.

A emissora pública da região vizinha também pediu a retirada dos trabalhos jornalísticos que foram enviados para o Society of Publishers in Asia Awards (SOPA) que foram criados em 1999 “como um tributo à excelência editorial tanto nos média tradicionais quanto nos novos média”.

O jornal Ming Pao também relatou que a RTHK retirou as inscrições do Consumer Rights Reporting Awards, do Venice TV Award e do US International Film & Video Festival.

Os Human Rights Press Awards são organizados pelo Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC, na sigla inglesa), pela Amnistia Internacional em Hong Kong e pela Associação de Jornalistas de Hong Kong. Os prémios são o reconhecimento de reportagens sobre direitos humanos na Ásia. O principal objectivo é o de aumentar o respeito pelos direitos básicos das pessoas e chamar a atenção para as ameaças a essas liberdades. A organização também pretende reconhecer e encorajar reportagens de nível excelente, investigativas e originais sobre questões importantes nos média.

A votação para o People’s Choice Photography Award já está a decorrer online. As imagens vencedoras serão exibidas, como habitualmente, nas paredes do FCC.