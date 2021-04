Alvis Lo quer consolidar resultados na prevenção da epidemia em Macau

FOTOGRAFIA: GCS

Alvis Lo Iek Long é o senhor que se segue à frente dos Serviços de Saúde, substituindo Lei Chin Ion. Na tomada de posse, a 1 de Abril, o novo director dos Serviços de Saúde disse que a principal tarefa agora é consolidar os resultados obtidos na prevenção e controlo da epidemia em Macau.

Alvis Lo prestou juramento perante Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, e tomou posse na passada quinta-feira, dia 1 de Abril. Na cerimónia, Elsie Ao Ieong salientou que o homem que vai substituir Lei Chin Ion nos Serviços de Saúde tem “competência profissional e aptidão” para o exercício do cargo de director dos Serviços de Saúde.

Por seu lado, Alvis Lo começou por agradecer ao Governo, nomeadamente à secretária, pela confiança depositada em si para exercer as tarefas de director dos Serviços de Saúde, um cargo de “alta importância e responsabilidade”. Citado pelo comunicado divulgado após a cerimónia, o novo responsável das autoridades de saúde da região disse sentir-se “honrado” por poder trabalhar com a equipa dos Serviços de Saúde e por “servir os residentes de Macau”.

O novo director afirmou ainda que, no cargo, a sua principal tarefa será consolidar os resultados obtidos na prevenção e controlo da epidemia. Alvis Lo destacou que, “sob a liderança do Chefe do Executivo e da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, e graças ao empenho dos colegas de diferentes departamentos governamentais e de todos os sectores da sociedade e à colaboração activa de todos os residentes locais, foram obtidos resultados no combate à epidemia que não foram fáceis de alcançar, pelo que a equipa dos Serviços de Saúde não irá baixar a guarda na realização dos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia e continuarão a envidar todos os esforços para esse efeito”.

Alvis Lo foi nomeado em comissão de serviço para exercer o cargo de director dos Serviços de Saúde pelo período de um ano. O novo director dos Serviços de Saúde possui licenciatura em Medicina Clínica pela Universidade de Medicina de Chong San, mestrado em Medicina Clínica pela Universidade de Pequim, mestrado em Medicina Geriátrica pela Universidade de Hong Kong e doutoramento em Medicina Interna pela Universidade Sun Yat-Sen.

Lo ingressou na Administração Pública em 2003, como interno do internato geral e do internato complementar, médico assistente e médico consultor. Em 2015, começou a exercer funções de responsável do Serviço de Geriatria do Centro Hospitalar Conde de São Januário e no ano seguinte tornou-se Coordenador do Centro de Avaliação e Tratamento da Demência. Em Maio de 2019 começou a desempenhar as funções de Médico-Adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Alvis Lo era uma das figuras que aparecia regularmente nas conferências de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Já Lei Chin Ion, que deixa o cargo ao fim de cerca de 13 anos, foi nomeado para o Conselho de Especialidades da Academia Médica de Macau, na qualidade de especialista na área da medicina.

A.V.