Sustentabilidade custa dinheiro, mas é o caminho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A ideia foi defendida pela especialista em sustentabilidade Ruby O durante o pequeno almoço promovido pela Câmara de Comércio França-Macau. A especialista considera que a forma de se fazer negócios “está completamente errada”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

As empresas terão de mudar a sua abordagem ao negócio, não pensando apenas no lucro. A ideia, defendida pela especialista em sustentabilidade Ruby O, surgiu durante um evento organizado pela Câmara de Comércio França-Macau que teve lugar ontem de manhã no Sofitel, na península de Macau.

Num ambiente de complexidade e incerteza, as empresas devem planear as consequências das tecnologias disruptivas e do surgimento de novos modelos de negócios, defende Ruby O, que lamenta que as empresas “poucas vezes pensem no sistema como um todo”. “A forma de fazer negócio está completamente errada. Não podemos apenas pensar no lucro”, defendeu.

A directora do Wynn Resorts sugere igualmente que haja uma “maior transparência das partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários” em todo o processo. “Uma nova abordagem colaborativa sobre sustentabilidade pode tornar as empresas mais resistentes às mudanças que estão por vir”, defende Ruby O.

A sustentabilidade pode contribuir para o bem-estar financeiro de uma empresa enquanto ajuda a resolver alguns dos problemas mais urgentes do mundo, incluindo poluição, injustiça social e mudança climática. “O custo de nada se fazer pelo ambiente será mais alto no futuro que qualquer outra coisa”, vaticina a especialista.

Algumas empresas já começaram a integrar a sustentabilidade na sua estratégia, por forma a diminuir os riscos e conseguir novas oportunidades no mercado. Ruby O acredita que o caminho a seguir baseia-se em três pilares essenciais: políticas verdes, optimizando recursos e influenciando a sociedade. Estes três caminhos são tidos como importantes para a redefinição dos negócios. “Com a sustentabilidade, ninguém pode ficar para trás”, defende Ruby O, que acredita que “tudo passa pela educação”. “Essa é uma peça-chave para compreender e implementar caminhos de sustentabilidade”.

“Existem vários factores que podem ter um impacto significativo a longo prazo. Implantar práticas ambientais seguras, ser responsivo com o capital humano e social, gerenciando os diversos riscos para o crescimento e retorno dos negócios no longo prazo” são as dicas que Ruby O deixou ontem à plateia que a ouviu atentamente.

A gestão da segurança alimentar ampliou a sua capacidade para além de apenas garantir que os produtos sejam seguros às mesas. As tendências globais de banir as palhinhas de plástico, bem como um aumento de indivíduos que optam por uma dieta vegetariana são alguns dos exemplos que “reflectem muito na transformação dos valores e comportamentos do consumidor que anda de mãos dadas com a evolução da indústria”. “Em particular, os consumidores estão mais preocupados com o onde e como os seus alimentos, bebidas, embalagens e resíduos têm impacto no meio ambiente e influenciam a sociedade”, referiu a responsável do Wynn.

Ruby O tem uma vasta experiência no planeamento de projectos, bem como em estabelecer e implementar sistemas de gestão de segurança alimentar para empresas multinacionais, catering de companhias aéreas e resorts integrados. A especialista em sustentabilidade estabeleceu referências em segurança alimentar para a indústria da hotelaria de Macau em 2011.