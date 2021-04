Seis nepaleses detidos em Macau por suspeita de partilharem vídeo de pornografia de menores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um grupo de nepaleses, entre os 24 e 31 anos, foi detido e encaminhado ao Ministério Público por, segundo a Polícia Judiciária (PJ), terem divulgado um vídeo de pornografia de menores. O alerta foi dado às autoridades de Macau pela Interpol.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Seis cidadãos de nacionalidade nepalesa foram detidos na terça-feira pelas autoridades de Macau por alegadamente divulgarem um vídeo de pornografia infantil. O grupo foi presente ao Ministério Público (MP) na terça-feira acusado de pornografia de menor, informou ontem o porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa.

O caso remonta a Agosto de 2020, quando a PJ de Macau recebeu um alerta da Interpol que dizia que estaria ser partilhado, através das redes sociais, um vídeo de pornografia de menor. Após investigação, a PJ verificou que, entre Março e Agosto do ano passado, circulou um vídeo de cerca de dois minutos e meio envolvendo dois menores estrangeiros. Esse vídeo, segundo as autoridades locais, não terá sido filmado em Macau.

Na manhã da passada segunda-feira, foram identificados seis suspeitos de divulgarem esse vídeo, todos de nacionalidade nepalesa e entre os 24 e os 31 anos de idade. O grupo trabalhava em Macau numa empresa de segurança com sede na zona do NAPE.

Dois dos detidos admitiram que tinham recebido aquele vídeo através das redes sociais e que o reenviaram para outras pessoas. Contudo, negaram terem recebido dinheiro pelas partilhas. Os outros arguidos recusaram-se a cooperar com as autoridades, mas, segundo a Interpol, estes tinham também partilhado o vídeo. A PJ diz continuar a investigar outros eventuais envolvidos na partilha deste vídeo.

HOMEM SALVO DE SEQUESTRO POR TER ATIRADO PAPEL A DIZER “SOCORRO” PELA JANELA

Outro caso detalhado na conferência de imprensa de ontem foi o de um homem vítima de um sequestro que foi descoberto depois de ter atirado um papel pela janela do quarto onde estava fechado onde se lia “socorro” em língua chinesa.

Segundo explicou o porta-voz da PJ, o caso foi resolvido em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). No dia 27 de Março, um homem, cidadão do interior da China de 27 anos, que jogava num casino da zona do ZAPE pediu 300 mil dólares de Hong Kong de empréstimo a um suspeito que agora está em fuga. Na altura, ficou estabelecido que, se o homem ganhasse no jogo, teria de dar 20% ao suspeito. Como garantia do empréstimo que recebeu, a vítima entregou as chaves do seu BMW.

Como a vítima não conseguiu pagar o dinheiro que tinha pedido emprestado, o suspeito levou-o, no dia 28, para um apartamento na Rua de Cinco de Outubro, onde o sequestrou. O suspeito que tinha emprestado o dinheiro pôs-se então em fuga e colocou dois homens a guardar a vítima no quarto. Durante o sequestro, a vítima foi amarrada à cama, despida e agredida, enquanto um dos homens filmava para depois enviar à sua família, exigindo os 300 mil dólares de Hong Kong de volta.

Ao meio-dia de segunda-feira, o homem escreveu num papel a palavra “socorro” e atirou-o pela janela do quarto onde estava refém. O papel foi encontrado por um cidadão que o entregou à polícia. Os agentes do CPSP chegaram ao apartamento onde o homem estava a ser sequestrado e interceptou os dois indivíduos que o guardavam. Ambos foram detidos, tendo dito que recebiam entre 300 a 500 dólares por dia para guardarem o homem. O caso foi entregue à PJ e verificou-se que o responsável pelo sequestro estava em fuga. Os dois suspeitos encontrados foram detidos e levados ao MP acusados de usura para jogo, sequestro e ofensa simples à integridade física.