Operadoras de jogo e CAEAL de mãos dadas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Há fumo branco entre as concessionárias de jogo e a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. A ideia é evitar violações à lei. Comunicação social também terá um papel a desempenhar, reiterou o presidente da comissão.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) pode contar com o apoio das diferentes operadoras de jogo. Ambas as partes aceitaram colaborar nas próximas eleições para a Assembleia Legislativa, evitando violações à lei. O compromisso surgiu ontem de manhã depois das partes reunirem na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Tong Hio Fong disse aos jornalistas, no final da reunião, que foi falado às operadoras “que durante o período de campanha eleitoral deverão manter o dever da neutralidade, relembrando aos seus trabalhadores que não podem no seu local de trabalho e durante a hora de trabalho efectuar actos de propaganda eleitoral e durante este tempo exibir qualquer material de propaganda eleitoral, inclusivamente símbolos”.

Ao mesmo tempo, quando questionado sobre se as operadoras podiam conduzir os seus empregados para votarem, Tong Hio Fong foi peremptório. “No dia de voto, se as concessionárias apenas ajudarem com o transporte dos seus trabalhadores, sem envolvimento de propaganda eleitoral, tudo bem. Mas se existirem slogans já estão a infringir a lei”.

O juiz revelou que as operadoras reagiram positivamente ao lembrete, acolhendo todas as recomendações dadas pela CAEAL. “Os responsáveis das concessionárias também manifestaram que vão cooperar plenamente com as exigências da nossa comissão e vão manter-se atentos, com todo o cuidado para informar aos seus trabalhadores dessas observações”, afirmou o magistrado.

O presidente da CAEAL disse ainda que pediu às operadoras total comprometimento durante todo o processo eleitoral, comunicando à comissão qualquer irregularidade que encontrem. A DICJ, adiantou Tong Hio Fong, estará na linha da frente para ajudar no que for preciso.

Não sendo limitada, a CAEAL assumiu que terá de estudar “caso a caso”, devido a “limitados recursos humanos”. “São muitos casinos e nós temos limitados recursos. Vamos atender a cada caso em conformidade e efectuar os devidos trabalhos que se justificarem”, disse o presidente da comissão.

O papel dos média

A CAEAL emitiu anteontem uma nota em que reiterava o respeito pela liberdade de imprensa, assegurando que está a agir de boa-fé e considerando que nunca considerou que os órgãos de comunicação social são “meios de publicidade”.

Ainda assim, existe em cima da mesa a necessidade de os media terem de retirar as notícias online sobre as eleições na véspera e no dia das eleições. “Não estamos a restringir as reportagens, as reportagens noticiosas ou entrevistas aos candidatos. Estamos só a regular a propósito de actos de propaganda eleitoral. Algumas reportagens que só se dedicam a uma determinada entrevista ou uma entrevista a um só candidato e que envolvam programa político e que apelam ao voto, isto incorre em propaganda eleitoral. Mas só reportagem noticiosa não é alvo de mensagens para ocultar”, considerou Tong Hio Fong.

A CAEAL tem vindo a explicar a função dos órgãos de comunicação social no processo eleitoral que se aproxima. A comissão acredita que os media “têm capacidade de distinguir o que é uma ‘reportagem noticiosa’ e uma ‘propaganda eleitoral’”. Explicando que é proibida a realização de campanhas eleitorais, a CAEAL refere que, no que toca a reportagens noticiosas, “desde que não envolva propaganda eleitoral e nem haja apoio ao voto de forma explícita ou implícita a um determinado candidato, não entrará no âmbito do conceito de ‘propaganda eleitoral’”.

Recorde-se também que a CAEAL já disse, por diversas vezes, que se, em plataformas digitais, cidadãos expressarem as suas opiniões durante o período de reflexão, estas devem ser eliminadas. A reunião de ontem contou ainda com presença da Associação de Mediadores de Jogos e Entretenimento de Macau.