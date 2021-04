Novas vacinas BioNTech prontas para entrega em Macau e Hong Kong

FOTOGRAFIA: GCS

A Fosun Pharma, a farmacêutica que comercializa as vacinas da germânica BioNTech em Macau e Hong Kong, está pronta para enviar uma nova remessa assim que receber os resultados da investigação sobre os defeitos de embalagem que interromperam a inoculação das duas regiões administrativas especiais da China.

A notícia foi ontem avançada pelo jornal South China Morning Post depois do presidente Fosun Pharma, Wu Yifang, ter anunciado que o resultado da investigação será comunicado nos próximos dias. “Definitivamente haverá um novo lote de vacinas para Hong Kong e Macau, para resolver questões sobre a continuação do programa de vacinação”, afirmou Wu. O terceiro lote de vacinas BioNTech “já foi preparado, mas devemos garantir que a investigação seja concluída, sem quaisquer incertezas”, acrescentou Wu, que relembrou que “as vacinas são produtos preventivos e devem ter os mais altos padrões”.

Macau suspendeu a vacinação da BioNTech depois de detectados problemas relacionados com as embalagens dos frascos do lote 210102. Até à suspensão, 6.215 doses da vacina germânica tinham sido administradas em Macau. Além disso, 5.393 pessoas haviam agendado a sua inoculação, sendo que 1.520 pessoas aguardavam a primeira dose e 3.873 pessoas a segunda.