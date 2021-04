Macau participa no Fórum de Cooperação Internacional sobre a medicina tradicional chinesa

FOTOGRAFIA: SERVIÇOS DE SAÚDE

O Governo de Macau participou, esta semana, no “Fórum de Cooperação Internacional sobre a medicina tradicional chinesa e a luta contra a epidemia de Covid-19”, organizado (online e offline) conjuntamente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China e pela Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa.

O evento, que teve lugar no passado dia 30 de Março em Pequim, teve como convidados diversos funcionários governamentais, especialistas e estudiosos de mais de 20 países e foi presidido por Yu Yanhong do Grupo de Liderança do Partido da Comissão Nacional de Saúde e Secretária do Grupo de Liderança do Partido da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa Durante o fórum foi lida a proposta de suporte à integração da medicina tradicional chinesa na prevenção e controlo da epidemia global.

A equipa de Macau foi representada ao mais alto nível pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U; pelo director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion; pelo chefe do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, Choi Peng Cheong; e ainda pelo chefe-substituto do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos, Lei Sai Ian.

A vice-Primeira-Ministro do Conselho de Estado, Sun Chunlan, no seu discurso, afirmou que o Governo chinês, face à pandemia de Covid-19, insistiu que o povo e a vida são de extrema importância. Na ausência de medicamentos com efeitos específicos, a China deu o máximo às vantagens exclusivas da medicina tradicional chinesa e seleccionou um lote de medicamentos tradicionais chineses eficazes.

Ao mesmo tempo, o Governo Central considera que é premente “aprofundar a cooperação na iniciativa referente à proposta de medicina tradicional chinesa, continuar a partilhar com a comunidade internacional as experiências sobre o combate à pandemia no âmbito da medicina tradicional chinesa, reforçar a formação de quadros qualificados de medicina tradicional chinesa para os países com procura e necessidade”

As autoridades consideram ainda que se deve “promover uma melhor saúde humana na medicina tradicional chinesa, sendo que a China está disposta a participar, conjuntamente com outros países, na resposta a incidentes de emergência da saúde pública”. Para isso, é essencial “promover o intercâmbio de conhecimentos sobre a medicina tradicional, intensificar visitas de pessoal e intercâmbio com instituições profissionais, desenvolver activamente os serviços de medicina tradicional, fomentar a complementaridade das vantagens da medicina tradicional e da medicina moderna”.

Elsie Ao Ieong U salientou, durante o fórum, que, para enfrentar a pandemia, o Governo da RAEM tem cumprido restritas estratégias antiepidémicas. Nesse sentido, e no âmbito dos trabalhos antiepidémicos, a medicina tradicional chinesa desempenhou um papel importante, que produziu efeitos óbvios no tratamento de Covid-19. O Governo da RAEM, garantiu a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, “tem vindo a aperfeiçoar o sistema de saúde, implementando o conceito de tratamento eficaz em que se privilegia a prevenção e promovendo uma integração da medicina tradicional chinesa e ocidental”.