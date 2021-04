Governo exclui inspecção geral de todos os ascensores de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O deputado Lam Lon Wai tinha apresentado uma interpelação escrita ao Governo sobre os acidentes que ocorrem nos equipamentos de elevadores. Na resposta, Chan Pou Ha, directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, reiterou que o Governo quer dar início ao processo legislativo para a regulamentação de ascensores ainda este ano, mas rejeitou uma inspecção geral de todos os ascensores instalados na RAEM.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita entregue ao Governo a 15 de Janeiro, o deputado Lam Lon Wai chamou a atenção para os casos de queda em escadas rolantes. Num dos quais, um residente ficou ferido com gravidade. Nesse caso, a queda terá sido provocada por uma falha mecânica, indicou o deputado.

“Nos últimos anos, os acidentes com elevadores e escadas rolantes têm sido algo frequentes”, apontou Lam Lon Wai, recordando que em 2013 a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) lançou as “instruções para apreciação, aprovação, vistoria e operação dos equipamentos de elevadores”, no sentido de reforçar a fiscalização dos aparelhos.

Porém, como as normas não são vinculativas, elas não são seguidas em muitos elevadores e escadas rolantes, notou. “Apesar da inspecção aleatória da DSSOPT, os equipamentos visados são apenas os existentes nos edifícios do Governo e nas instalações públicas, e aqueles com certificado de segurança”, sublinhou.

O deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) citou dados de Hong Kong para dizer que na região vizinha, cerca de 90% das escadas rolantes não estavam equipadas com dispositivos de segurança modernos.

Recorde-se que nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021 o Executivo já tinha indicado que, até ao final do ano, iria elaborar o regime de responsabilidade e sancionatório da segurança dos equipamentos de elevadores. Segundo o plano do Governo, a proposta de lei será concluída no segundo semestre deste ano para depois ser apreciado pela Assembleia Legislativa (AL).

Ainda assim, o deputado pergunta: “Como é que o Governo vai aperfeiçoar o mecanismo de inspecção aleatória, para direccionar bem a fiscalização?”. Além disso, Lam Lon Wai sugere que o Executivo, antes da definição do regime de responsabilidade e sancionatório neste âmbito, realize um rastreio a todos os equipamentos do género em Macau.

A resposta do Governo, encaminhada ontem pelo deputado às redacções, diz apenas que a DSSOPT “tem em curso a implementação, a título experimental, de um mecanismo de inspecção aleatória dos ascensores que foram declarados” e sujeitos a licença administrativa. Assim, “na presente fase não está a ser ponderada a inspecção de todos os ascensores instalados na RAEM”, lê-se na resposta assinada por Chan Pou Ha, directora da DSSOPT.

O Executivo reiterou também que “o Governo pretende estabelecer o regime jurídico para regulamentação dos ascensores, no sentido de melhorar o actual mecanismo de inspecção aleatória, procurando dar início ao respectivo processo legislativo no corrente ano”.