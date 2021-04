Entre o imaginário e a fantasia numa viagem para recordar quem já partiu

Teatro de Xangai chega a Macau com a peça “Até à Lua”, um conto terno para crianças e as suas famílias agendado para esta Páscoa, em três espectáculos, no pequeno auditório do Centro Cultural.

O Centro Cultural de Macau apresenta a peça de teatro “Até à Lua”, trazido pela companhia de teatro de Arte Infantil de Xangai, em colaboração com a companhia espanhola Voilá Producciones. A versão trazida a Macau é de elenco chinês, embora dirigida pela espanhola Cynthia Miranda, dramaturga e autora da ideia original, juntamente com Daniel Garcia.

“Até à Lua” é descrita como uma intensa combinação de teatro e animação onde a única actriz em palco, Wang Junhao, flutua entre a representação em palco e um mundo projectado no cenário. De acordo com o comunicado de imprensa, o espectáculo conta com a história de Tara, uma jovem rapariga que encontra na imaginação e na fantasia uma forma de lidar com a perda do seu querido avô.

A versão original espanhola já foi traduzida para várias línguas, visitando inúmeras cidades internacionalmente. O Teatro de Arte Infantil de Xangai é actualmente o maior produtor artístico de espectáculos para os mais novos na China, e a peça que chega agora a Macau foi recebida muito bem por vários públicos por todo o mundo, refere a organização.

Wang Junhao, actriz chinesa que representa a menina Tara, contou ao PONTO FINAL que quando se juntou à equipa do Teatro de Arte Infantil de Xangai e começou os ensaios para a personagem em 2018. A experiência fez com que recordasse o seu avô, entretanto já falecido. “Nos ensaios eu entrei imediatamente na personagem, pois tirei inspiração da minha própria experiência e sentimentos para com o meu próprio avô que tinha falecido recentemente”, referiu. “Isto fez com que a minha personagem se tornasse ainda mais emocional e empenhada no papel”, acrescentou.

A peça de teatro para crianças, onde a “fantasia é chave”, lida com temas como o enfrentar da perda e da morte, o aceitar da verdade e da realidade. A encenadora e autora da peça original, Cynthia Miranda, reitera no comunicado de imprensa que “embora o avô de Tara possa ter ido muito mais longe, possivelmente para lá da lua, Tara irá sempre acarinhar as aventuras e as histórias que ele lhe contava”, apelando também aos espectadores para se reconectarem às suas próprias experiências de criança e de entes amados que possam ter já partido.

Quando questionada acerca se o simbolismo da morte, é tradicionalmente semelhante em ambas as culturas europeias e chinesas, a actriz Wang Junhao responde que sente que, neste tema, o sentimento de perda e da morte são universais e ambos consideravelmente tabu em ambas as culturas. “É um tema pesado, não interessa em que língua é tratado, a perda de alguém, principalmente quando ainda se é criança, é muito complicado, e na peça eu gostei muito que a Tara, quando perguntou ao pai acerca do paradeiro do avô, ele respondeu-lhe que teria talvez ido para a lua, tendo ‘suavizado’ o choque e proporcionado tempo à criança para perceber por si mesma, no fim, que o ente querido teria, de facto, falecido”, explica.

“Até à Lua” é apresentado em mandarim, com legendas em chinês e inglês. Os bilhetes estão disponíveis a partir de domingo nas bilheteiras do CCM e aos balcões da rede bilheteira de Macau.