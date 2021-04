CAM com perdas de 652 milhões de patacas em 2020

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A empresa responsável pela exploração do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) reportou ontem receitas na ordem das 462 milhões de patacas em 2020, o que representa uma queda de 75 por cento face ao período homólogo.

A queda, devido à pandemia de Covid-19, perturbou gravemente as viagens de e para a RAEM. Globalmente, a CAM terminou o ano passado com 652 milhões de patacas de perdas líquidas, o que no deve e no haver traz à empresa um saldo negativo.

“Desde o início da pandemia, a indústria da aviação civil foi duramente atingida. O mercado de passageiros encolheu acentuadamente devido ao impacto devastador da Covid-19″, observou a empresa num comunicado enviado às redacções, após a aprovação do seu exercício financeiro anual.

No entanto, apesar dos resultados negativos, a CAM informou que ainda distribuiu cerca de 97,3 milhões de patacas em dividendos aos accionistas. “Com os recursos internos acumulados nos últimos anos, a CAM pagou um total de 1,29 mil milhões de patacas aos accionistas para reembolsos de empréstimos e dividendos de acções preferenciais entre 2015 a 2020”, observou a companhia no mesmo comunicado.

Recorde-se que o Governo da RAEM é o maior accionista da CAM, com 55,24 por cento do capital da empresa. Em seguida surge a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) com 34,1 por cento de acções, sendo as restantes acções detidas por um número mais pequeno de investidores da China continental, de Hong Kong e investidores locais.

Em 2020, o Aeroporto de Macau teve 16.962 movimentos de aeronaves, uma redução de 78 por cento em termos anuais, com o número de passageiros a cair 88 por cento.

De igual modo, os movimentos dos jactos privados caíram 78 por cento, com 606 movimentos registrados, mas o volume de carga diminuiu apenas 21 por cento, para cerca de 33 mil toneladas.

A CAM estimou também que as receitas totais dos principais operadores do aeroporto, incluindo a empresa pública, atinjam cerca de 1,46 mil milhões de patacas em 2020, um declínio anual de 77 por cento.