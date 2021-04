Aumento da competitividade dependente da formação de quadros qualificados, aponta Ho Iat Seng

FOTOGRAFIA: GCS

Na reunião de terça-feira da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, o Chefe do Executivo chamou a atenção para a formação de quadros qualificados e disse que só com a criação de um mecanismo com esse propósito é que se poderá garantir o desenvolvimento e o aumento da competitividade de Macau.

Ho Iat Seng, Chefe do Executivo e também presidente da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, discursou na primeira sessão ordinária do ano do organismo. Citado por um comunicado oficial divulgado na noite de terça-feira, Ho Iat Seng indicou que, segundo as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a missão da RAEM passa por criar um novo corredor de ciência, tecnologia e inovação juntamente com Cantão, Shenzhen e Hong Kong. Além disso, lembrou que, de acordo com o 14.º Plano Quinquenal Nacional, Macau deve explorar a indústria, o estudo e produção de medicamentos da medicina tradicional chinesa, a criação do sistema financeiro com características próprias, a alta e a nova tecnologia e a indústria de convenções e investimento.

Por essa razão, Ho Iat Seng considera que “a criação do mecanismo de formação de quadros qualificados que correspondam a estes objectivos é bastante importante” e que “só com políticas de quadros qualificados com perspectivas a longo prazo é que se pode garantir o desenvolvimento e o aumento da competitividade de Macau”.

Na reunião da comissão, o líder do Governo de Macau disse esperar que o organismo possa continuar a potenciar o seu papel, coordenando e impulsionando os trabalhos relacionados com os quadros qualificados. “Ao mesmo tempo, é necessário fortalecer a transparência e o mecanismo de supervisão do sistema”, acrescentou.

Após o discurso do Chefe do Executivo, os convocadores dos diferentes grupos de trabalhos relataram o ponto de situação dos respectivos trabalhos, incluindo o relatório de pesquisa que finalizado no ano anterior, sobre a procura de quadros qualificados no sector financeiro e de construção referente aos anos de 2020 a 2022.

Este ano, será dada continuidade ao Programa de Estímulo à Formação e aos Exames de Credenciação dos Quadros Qualificados. A comissão quer acrescentar na lista de prémios os sectores da finança moderna e das técnicas informáticas, reservando para os sectores recursos humanos com qualificação profissional, com o objectivo de aumentar a competitividade dos residentes.

Por outro lado, os responsáveis indicaram que vão manter contacto estreito com os quadros qualificados que se encontram no estrangeiro, actualizando continuamente a página electrónica da plataforma de informação sobre o regresso dos residentes de Macau, incentivando o regresso de quadros qualificados a Macau.

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e também vice-presidente desta comissão, falou na implementação de um sistema de introdução de quadros qualificados. Segundo o comunicado de imprensa, alguns vogais da Comissão de Desenvolvimento de Talentos defenderam a importância de definir padrões rigorosos de pontuação e quotas de introdução, a necessidade de melhorar o processo de aprovação e incrementar a respectiva supervisão, enfatizando a importância dos pormenores da política serem divulgados ao público e implementada “de forma justa, aberta e de forma científica”. A maioria dos elementos da comissão considerou que o Governo deve reforçar a aposta no desenvolvimento dos sectores financeiro e tecnologias de informação, com mais medidas de apoio para atrair quadros qualificados destas área.

Ho Iat Seng conclui dizendo que o Governo vai proceder ao planeamento de alto nível relativo ao desenvolvimento de quadros qualificados, aperfeiçoar as respectivas políticas e normas, e definir rigorosamente os padrões de classificação e avaliação de quadros qualificados.

A.V.