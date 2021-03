Suncity termina 2020 com 958,1 milhões de patacas em lucros líquidos

O Suncity Group, listado na bolsa de Hong Kong, encerrou 2020 com 958,1 milhões de patacas em lucros líquidos, apesar do surto de pandemia de Covid-19. A melhoria de 1,7 mil milhões de yuan em perdas líquidas relatadas no ano anterior foi atribuída pelo grupo a um ganho na mudança no valor justo de instrumentos financeiros derivativos de aproximadamente 1,58 mil milhões de yuan. O grupo detinha quase 721 milhões de patacas em títulos conversíveis que tiveram a sua validade estendida até 2022.

A mudança de perdas para ganhos também foi ajudada por uma mudança no valor justo de títulos conversíveis de aproximadamente 261 milhões de patacas e um ganho líquido na compra vantajosa na aquisição da operadora russa Summit Ascent Holdings Limited. Ainda assim, o grupo liderado por Alvin Chau relatou uma queda de 67,4% na receita em relação ao ano anterior, que totalizou cerca de 244 milhões de patacas e cerca de 129 milhões em EBITDA ajustado e consolidado. Uma perda de 509 milhões de patacas na mudança no valor justo das suas propriedades de investimento e cerca de 423 milhões também compensaram parcialmente os lucros da Suncity no ano passado.

A maior parte da receita do grupo vem do desenvolvimento de propriedades, alugueres e gestão de propriedades, bem como operação de lojas e centros comerciais, fornecimento de hotéis e serviços de consultoria geral em resorts integrados, fornecimento de produtos e serviços relacionados a viagens, além de operações num resort integrado em desenvolvimento nas Filipinas e outro na Rússia. Contudo, as operações do grupo não cobrem os negócios da Suncity em Macau.

O resort integrado Hoiana, no Vietname – do qual a Suncity detém 34 por cento – também gerou cerca de 384 milhões de patacas desde a sua abertura gradual em Junho de 2020. O Grupo Suncity também detinha, a 31 de Dezembro de 2020, cerca de 2,7 mil milhões em saldos bancários e dinheiro, depósitos bancários prometidos e depósitos bancários restritos.