Secretário sugere colmatar falta de trabalhadores domésticos com TNR do interior da China

Vários deputados alertaram ontem para a escassez de trabalhadores domésticos, após a entrada em vigor da nova lei de contratação de trabalhadores não-residentes. Os parlamentares queixaram-se de que as famílias não conseguem dar apoio à família sem ajuda de trabalhadores domésticos. Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, sugeriu que a solução pode estar no interior da China e não no sudeste asiático.

Wong Kit Cheng e Chan Hong foram as deputadas que começaram por se debruçar sobre o tema da escassez de trabalhadores domésticos, no seguimento da entrada em vigor da nova lei da contratação de trabalhadores não-residentes (TNR), que os impede de serem contratados, mesmo estando retidos em Macau e sem emprego. Estão retidos em Macau, neste momento, cerca de mil cidadãos que outrora tiveram estatuto de TNR e que não podem ser contratados devido ao novo diploma.

“Sem prejuízo da prevenção da pandemia, é possível levantar a proibição de entrada de forma faseada, permitindo a entrada dos empregados domésticos provenientes de certos países ou regiões?”, questionou Wong Kit Cheng. “As autoridades devem proceder a um estudo para ajudar os TNR que já foram despedidos e com bom registo de trabalho, mas ficam em Macau devido à epidemia, concedendo-lhes uma autorização provisória de trabalho, no sentido de resolver o problema de escassez dos recursos humanos dalguns tipos de trabalho, mantendo a subsistência desses”, sugeriu Chan Hong.

Na resposta, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, disse que se deve olhar mais para o interior da China: “Os empregadores que tenham necessidade de contratar trabalhadores não residentes para funções domésticas podem também considerar pedir autorização para a contratação de trabalhadores domésticos provenientes do interior da China, sendo que a respectiva quota não é limitada”. O secretário indicou que actualmente há mais de 2.600 trabalhadores domésticos do continente. “Estão a aumentar e vamos tentar coordenar com as agências de emprego para contratar mais trabalhadores do interior da China para Macau”, referiu.

Após a resposta do secretário, foram vários os deputados que manifestaram preocupação pelo facto de as famílias de Macau não conseguirem contar com o apoio de trabalhadores domésticos. Sulu Sou deu o exemplo de uma família com dois filhos cujos pais têm de cuidar dos filhos de manhã até à noite e, “sem ajuda de um TNR é difícil”. “Será que têm de abandonar a família ou deixar de trabalhar para cuidar dos filhos?”, perguntou. Song Pek Kei propôs que o Executivo altere a lei de contratação de TNR para resolver o problema e não gostou da sugestão do secretário: “É difícil suprir [a escassez] com trabalhadores da China, porque temos de pagar sete ou oito mil patacas”. Agnes Lam, Angela Leong, Ip Sio Kai, Zheng Anting, Ella Lei e Mak Soi Kun foram outros deputados que também mostraram preocupação face à falta de trabalhadores domésticos.

Na discussão de ontem, na AL, também esteve presente um representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) para dar os detalhes relativamente aos TNR retidos em Macau. As autoridades referiram que, desde o início da pandemia, já houve 41 voos de repatriamento para vários países do sudeste asiático, levando 4.639 cidadãos de volta aos seus países de origem.