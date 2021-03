Prioridade tem de ir para encontrar trabalho, diz Lei Wai Nong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na sessão de ontem, o secretário para a Economia e Finanças afirmou que, para combater o desemprego, os cidadãos desempregados têm de reformular as expectativas quanto ao emprego que procuram. “Espero que as pessoas dêem prioridade a encontrar um trabalho primeiro e só depois é que vão melhorando a condição”, afirmou Lei Wai Nong, acrescentando que as pessoas têm de ser pragmáticas. “Eles devem encontrar um trabalho para assegurar a sua vida, isso é o essencial e é o que nos preocupa”, referiu.

Na opinião do secretário, Macau tem empregos suficientes para os residentes. Porém, assinala que há empregos que os residentes locais não querem aceitar. Assim, “nós só conseguimos tentar encontrar trabalho para essas pessoas, mas eles devem estar preparados psicologicamente [para aceitarem trabalhos de que não gostam]”. “Há trabalhos nos lares de idosos com salários razoáveis, mas não há locais com vontade de trabalhar lá”, apontou.

O secretário respondia a uma interpelação oral de Lam Lon Wai, que pedia ao Governo soluções para quem quer encontrar emprego ou trocar de trabalho. Lei Wai Nong disse também que o Governo organiza continuamente cursos diversificados de formação profissional e testes de técnicas. Além disso, apontou o governante, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tem vindo a implementar vários planos de formação remunerada em serviço e planos para jovens recém-licenciados, por exemplo. “O Governo da RAEM pretende implementar, no 2.º semestre deste ano, um plano de estágio local destinado aos alunos do ensino superior recém-graduados e um plano de estágio no interior da China destinado aos alunos do ensino superior graduados nos últimos dois anos”, afirmou ontem o secretário.

Lei Wai Nong ressalvou também que o processo de recuperação económica de Macau tem sido lento devido à evolução da situação pandémica no mundo. Recorde-se que, entre Novembro e Janeiro, a taxa de desemprego foi de 2,7%, mantendo-se igual ao registado no período entre Outubro e Dezembro. Já a taxa de desemprego dos residentes caiu 0,1 pontos percentuais em comparação com o período anterior.

A.V.