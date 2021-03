Macau e Dongguan estabelecem mecanismo de protecção para aquisição de imóveis na China continental

FOTOGRAFIA: DSEDT

Dongguan aderiu ontem ao “mecanismo conjunto de prevenção para a aquisição de imóveis sitos no interior da China pelos residentes de Macau”. O mecanismo permite à população de Macau consultar as informações relativas à transacção de imóveis à venda em seis cidades da província de Guangdong, bem como verificar os números das licenças de que dispõem, de modo a reduzir os riscos na aquisição de imóveis situados na China continental.

Uma delegação de Macau com representantes do Conselho de Consumidores (CC) e da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) reuniu-se, no passado dia 29, com uma outra delegação de Dongguan que tinha elementos do Departamento de Publicidade da Administração de Regulação do Mercado, a Administração de Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural e o Conselho de Consumidores em Dongguan, tendo criado entre as partes o referido “mecanismo conjunto de prevenção” e definido as medidas para a sua implementação, como criada a ligação da zona específica para “informações sobre a aquisição de imóveis sitos no interior da China” do CC às informações referente à autorização de pré-venda das habitações comercializáveis de Dongguan.

Na reunião também marcaram presença os representantes do Conselho de Consumidores da Província de Guangdong, que concordaram com o efeito do “mecanismo conjunto de prevenção” na protecção dos residentes de Macau no âmbito de aquisição de imóveis sitos no Interior da China, manifestando disponibilidade para ajudar Macau sempre que necessário, pode ler-se no comunicado torando público ontem pelas autoridades da RAEM.

O CC alerta para que os consumidores interessados em comprar habitação na China continental estejam cientes da sua responsabilidade em verificar a autenticidade das informações referentes à aquisição de imóveis, assegurando que a transacção seja processada à luz da lei.

Macau já estabeleceu o mecanismo conjunto de prevenção com Cantão, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Jiangmen e Zhongshan, cidades integrantes da Grande Baía e agora encontra-se em contacto dinâmico com as cidades de Shenzhen, Huizhou e Zhaoqing para a adesão ao mesmo mecanismo.