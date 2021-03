Governo quer melhorar trabalhos de atracção de empresas para Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, garantiu que o Governo está apostado em melhorar os trabalhos no sentido de atrair mais empresas para se instalarem em Macau. Na sessão, o Executivo adiantou também que actualmente estão a ser avaliados quatro pedidos de licença para empresas de locação financeira se estabelecerem no território.

Si Ka Lon levou o tema da locação financeira e da ‘headquarters economy’ para a reunião plenária de ontem, na Assembleia Legislativa (AL). Na interpelação oral, o deputado recordou que o Governo já definiu o regime jurídico das sociedades de locação financeira e o regime de benefício fiscal para a locação financeira em 2019, e, por isso, questionou as autoridades sobre os efeitos dos diplomas na economia global de Macau. Por outro lado, Si Ka Lon notou que “são escassos os profissionais” desta área. Além disso, o deputado sugeriu que o Governo defina “medidas complementares para atrair mais investidores a estabelecerem sedes em Macau”.

Na resposta, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, começou por dizer que, actualmente, existem em Macau duas sociedades de locação financeira. Chan Sau San, presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), acrescentou que o Governo está a avaliar pedidos de licença de locação financeira de quatro empresas.

“O Governo da RAEM continuará a melhorar os trabalhos de atracção de empresas para se instalarem em Macau”, afirmou o secretário na AL, explicando que, em matéria de formação de talentos nessa área, o Governo está a preparar um programa para a reserva de talentos na área financeira de Macau, “no sentido de desenvolver programas específicos de formação de talentos na área financeira”. “Vamos concentrar esforços para formar o pessoal nas mais diversas especialidades da área das finanças”, indicou Lei Wai Nong.

Quanto à captação de talentos, o secretário disse estar a estudar as políticas. “Paralelamente, as respectivas disposições legais e políticas sobre a introdução de talentos serão objecto de aperfeiçoamento, traçando o planeamento global e estabelecendo rigorosamente os critérios de avaliação”, indicou, garantindo: “O Governo da RAEM tomará várias iniciativas e medidas para promover o desenvolvimento de locação financeira, no sentido de disponibilizar talentos adequados e necessários ao desenvolvimento das correspondentes actividades”.

Durante a discussão, foram vários os deputados que manifestaram dúvidas. Song Pek Kei disse: “Há que fazer análise e estudo comparativo para ver o grau de competitividade de Macau nesta área”. A deputada Agnes Lam assinalou que “para captar investimento há que fornecer muitos incentivos” e também ela chamou a atenção para a falta de profissionais da área. Tal como Wang Sai Man, que alertou que “os recursos da área não são muitos”.

Às preocupações dos deputados, Lei Wai Nong sublinhou apenas que o Executivo presta “muita atenção” à formação de pessoal, “especialmente na área financeira e do mercado de obrigações”. Até porque “sem recursos nesta área não vamos a lado nenhum”.