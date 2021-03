Gabinete de Ligação em Macau manifesta apoio à reforma eleitoral de Hong Kong

Fotografia: EPA/JEROME FAVRE

Depois da promulgação de Pequim da reforma do sistema eleitoral de Hong Kong, o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Macau divulgou uma nota em que diz “apoiar firmemente” a decisão. Segundo o Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, as alterações às eleições de Hong Kong impostas por Pequim são “plenamente constitucionais, legais e razoáveis, e contribuirão certamente para a melhoria global do sistema eleitoral de Hong Kong”.

Em causa está a promulgação, por parte do Presidente chinês, Xi Jinping, da reforma do sistema eleitoral em Hong Kong. Ao abrigo da nova lei, o Conselho Legislativo (LegCo) de Hong Kong será alargado de 70 para 90 membros, mas apenas 20 lugares (22% do total) serão agora atribuídos através de sufrágio universal directo, disse Tam à agência de notícias France-Presse (AFP) [ver página 10].

Também o Governo de Macau reagiu à medida do Governo Central. Num comunicado divulgado na noite de ontem, lê-se que o Executivo liderado por Ho Iat Seng manifesta “determinação no apoio” à promulgação da lei para Hong Kong.

“Trata-se ainda de uma grande medida, no âmbito do princípio básico da concretização plena da Região Administrativa Especial governada pelos patriotas”, lê-se no comunicado do Executivo, que diz que “é ainda o exercício do poder constitucional do Governo Central, uma acção objectiva de assumir a responsabilidade constitucional, em prol da manutenção da soberania, da segurança e dos benefícios do desenvolvimento nacional, assim como também da manutenção da prosperidade e estabilidade, a longo prazo, de Hong Kong”.

O Governo de Macau lembra que este ano também se vão realizar eleições legislativas na RAEM e que o Executivo “manterá, como sempre, a confiança firme no sistema criado pelo princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’, a garantia permanente da direcção correcta da sua aplicação, o reforço constante do desempenho da sua missão e a consolidação da sua base sociopolítica, promovendo o sucesso da implementação estável e a longo prazo do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau, contribuindo para o sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa”.

A.V.