Cultura da Internet preocupa autoridades da educação de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Há cada vez mais jovens a usar redes sociais, principalmente aquelas que servem para namorar online. O Conselho da Juventude, reunido ontem, mostra-se preocupado com os mais jovens.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O Conselho de Juventude realizou ontem a sua primeira reunião plenária de 2021 na Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

Durante a reunião, presidida pelo director da DSEDJ, Lou Pak Sang, foram abordados diversos assuntos que estão relacionados com a cultura da Internet e o uso das redes sociais, nomeadamente com o aumento de uso de aplicações para os jovens conhecerem amigos. Foi igualmente discutida a situação dos trabalhos do grupo de trabalho formado para acompanhamento da saúde mental e física dos jovens. “Saber quais são as redes sociais que são mais utilizadas pelos jovens é muito importante. Hoje, as redes sociais são indispensáveis, mas os jovens têm de saber como usá-las correctamente”, começou por dizer Cheong Man Fai, cuja ideia já vem defendendo desde pelo menos há dois anos, quando em entrevista ao PONTO FINAL revelou que “na Internet há sempre coisas boas e más, mas a Internet é muito importante e boa para a sociedade (…) nós devemos ensinar valores positivos”.

“Os jovens têm de ter valores correctos, tal como a literacia humana, participação social (…) estes valores têm de ser cultivados desde pequenos, para que as crianças aprendam (…) por exemplo, acerca da Internet, recentemente, incentivam-se as pessoas a suicidar-se. Na Internet não há responsabilidade”, afirmou a responsável em Julho de 2019.

Para a chefe do Departamento de Juventude da DSEDJ, “é preciso prestar atenção a situações estranhas que possam ocorrer nas redes socias”. “Existem actos que transmitem valores inadequados”, constata.

Para além de estimular o crescimento físico e mental dos jovens, o Conselho da Juventude pretende alcançar um mecanismo de colaboração conjunta na prevenção, controlo e actuação, para prestar um apoio conjunto ao desenvolvimento espiritual e à saúde física e mental dos jovens. “Há duas grandes orientações que devem ser seguidas: desenvolver e recolher todos os recursos educativos destinados aos pais, intensificando a função da educação parental; e integrar o valor temático da educação para a vida no planeamento da escola e no ensino em sala de aula”, referiu o chefe do Departamento do Ensino Não Superior da DSEDJ, Wong Ka Ki.

O plano, acrescenta o responsável, passa por “aperfeiçoar as orientações relativas ao trabalho escolar e à avaliação, bem como optimizar o mecanismo de cooperação com os serviços competentes, as associações educativas, as organizações civis e as escolas”. Para isso é preciso “reforçar o papel dos docentes e agentes de aconselhamento aos alunos no acompanhamento do crescimento dos jovens”.

Como os casos de depressão e suicídio têm tido uma tendência de subida, principalmente ao nível das camadas mais jovens da sociedade, o Governo da RAEM está atento a essas questões. Por isso, a DSEDJ procede ao encaminhamento directo para prestar apoio em tempo oportuno, através de um “canal verde” disponibilizado pelos Serviços de Saúde, bem como reforçou a divulgação da “Linha Aberta da Esperança de Vida da Cáritas” e do serviço de aconselhamento online aos jovens. É preciso haver atitude “defensora da vida”, defendem os responsáveis.

Houve tempo ainda para discutir o ponto da situação dos trabalhos da candidatura aos “Prémios de Juventude de 2020”. De acordo com o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Jovens, Luís Gomes, a fase de candidaturas terminou em Fevereiro, tendo sido recebidas, no total, sete candidaturas ao “Prémio Actividades Juvenis”, cinco ao “Prémio Educação Cívica” e uma ao “Prémio Serviço Juvenis”. O Conselho de Juventude revelou ontem que constituiu uma comissão especializada para a apreciação das candidaturas.