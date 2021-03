Conferência analisa desafios da Covid-19 na Fundação Rui Cunha

Mário Évora será um dos moderadores da sessão

A Fundação Rui Cunha será hoje palco de uma conferência subordinada ao tema da pandemia e que se intitulada “Covid-19 O Bom, o Mau e o Vilão”. A sessão terá como orador Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete crise da Ordem dos Médicos criado para acompanhar a situação da Covid-19, e participação de Mário Évora, cardiologista e Presidente da Associação de Cardiologia de Macau, como moderador, e ainda da médica Mónica Pon.

Joana Chantre

A Fundação Rui Cunha recebe hoje na sua galeria uma palestra sobre a actual pandemia intitulada “Covid-19 O Bom, O Mau e o Vilão”, com o pneumologista e coordenador do gabinete crise da Ordem dos Médicos criado para acompanhar a situação da Covid-19, Filipe Froes, como orador. O cardiologista e presidente da Associação de Cardiologia de Macau, Mário Évora, e Mónica Pon, médica internista, irão moderar a sessão.

Mário Évora falou ao PONTO FINAL acerca desta iniciativa. “É algo inserido numa actividade que nós regularmente fazíamos antes da Covid, que é trazer temas que possam ser interessantes, não exclusivamente para a comunidade medica, mas também para as pessoas em geral, e este é um dos temas com maior actualidade, principalmente para a comunidade de língua portuguesa aqui em Macau”, começa por explicar o cardiologista. “Há muitas dúvidas e nós estamos perante uma pandemia que ninguém conhece exactamente bem as soluções, que não foram experimentadas, nem têm uma grande base de experiência, como é o caso das vacinas, que foram feitas numa velocidade muito mais acelerada, de onde volta e meia parece haver informações de certa forma contraditórias, e isso coloca e levanta duvidas para as pessoas”, prosseguiu.

Os médicos clínicos, Mário Évora e Mónica Pon, resolveram então convidar perito na matéria, o pneumologista Felipe Froes. “Ele está envolvido em Portugal como consultor da Ordem dos Médicos e do Governo, portanto é uma pessoa profissional, extremamente actualizada e competente, para não só nos dar uma visão sobre a pandemia em que estamos envolvidos, mas também quais são as perspectivas e tratamentos que nos permitem sair dessa pandemia, e depois ter um período de tempo de interacção onde vamos responder às dúvidas e às perguntas que as pessoas queiram colocar”, explica Mário Évora.

Em relação ao titulo da conferência, o presidente da Associação de Cardiologia de Macau aponta que o nome caricato foi escolhido pelo próprio orador. “Achei piada ao título do evento, pois faz-me lembrar os filmes do Clint Eastwood ‘The Good, The Bad and The Ugly’”, refere o médico especialista, entre risos, acrescentando que, na sua interpretação, no título, o “Bom” somos “nós, a comunidade, os profissionais e todos aqueles que sacrificam para controlar a situação”; o “Mau” é o vírus e o “Vilão são aqueles que não cumprem as regras e que dificultam, ao fim ao cabo, que consigamos arranjar uma solução para o problema vigente”. “De qualquer forma, vamos ver se é essa a interpretação ou não”, frisa.

Quando questionado acerca se Filipe Froes se irá debruçar sobre o problema verificado nas embalagens da BioNTech e outras questões relativas ao plano de vacinação, Mário Évora salienta que embora não seja uma palestra apenas sobre as vacinas, tem a expectativa que, ao falar das vacinas, o pneumologista irá dar a sua opinião. “Será sobre o Covid, o seu impacto, o que é que há de novo, o que que já se sabe sobre esta pandemia e os tratamentos nos quais, em termos de prevenção, temos as vacinas como a arma mais poderosa. E como sabemos, tem retractores, os ‘negacionistas’, que acham que as vacinas têm um aspecto mais negativo e, visto isto, seria útil podermos esclarecer as nossas mentes sobre isso”, explica. “Espero que o Dr. Filipe Froes dê a sua opinião sobre os aspectos mais relevantes que têm acontecido, mas isso sou eu a supor, pois não tive ainda acesso à apresentação que ele vai fazer. De qualquer modo, há sempre a possibilidade de, depois no período de perguntas e respostas, colocarmos as questões que eventualmente não tenham sido abrangidas na introdução que ele vai fazer sobre o tema”.

Em relação à escolha de Filipe Froes como o convidado palestrante, Mário Évora assegura que o percurso profissional do clínico não deixa sombra de dúvidas. “A escolha foi fácil, pois a especialidade dele é pneumologia e cuidados intensivos. Portanto, é por si só uma especialidade que o coloca na linha da frente do combate ao Covid, e depois porque, sendo reconhecidamente um indivíduo inteligente e capacitado nessa área, consultor da Ordem dos Médicos para os assuntos relacionados com a pandemia e pela própria direcção geral de saúde. Penso que quem segue com alguma regularidade os noticiários em Portugal vê que ele aparece várias vezes a comentar este tema, para além de artigos que escreve para os jornais, daí que nos tenhamos lembrado dele”, explica.

A participação de Filipe Froes será em directo via Zoom e a sessão será igualmente transmitida em directo na página de Facebook da Fundação Rui Cunha. Realizada em português, terá interpretação simultânea para cantonense. O evento começa às 18h30 e tem entrada livre.