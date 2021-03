Coleccionador de miniaturas acusado de furtar material avaliado em 92 mil patacas

Uma loja de carros em miniatura fechada ao público há três anos e onde opera um clube de apreciadores de arte deste tipo de objectos foi alvo de furtos no valor de 92 mil patacas. O suspeito é um membro do clube, residente de Hong Kong a viver em Macau. A antiga loja, situada perto da zona dos Três Candeeiros, tem vários objectos de valor, como carros em miniatura e respectivas partes.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) realizou ontem uma conferência de imprensa especial na qual deu a conhecer um caso de furto. Segundo as autoridades, um comerciante local, de 36 anos, apresentou uma denúncia afirmando que no dia 9 de Março, à 1h10 da manhã, alguns objectos da sua loja teriam sido roubados por um dos membros do clube de apreciadores de carros em miniatura. O prejuízo total terá disso de 92 mil patacas. Segundo explicou, a loja está agora fechada ao público e serve como sede, onde os membros frequentemente se juntavam.

O comerciante explicou aos agentes policiais que apesar de a loja estar encerrada, permanecem ainda alguns produtos em miniatura de carros e seus componentes. O lugar, de momento, esta a ser usado para os membros do clube “apreciarem os objectos em miniatura”, explicou. Recentemente, o dono do espaço descobriu que alguns dos objectos e componentes tinham desaparecido e desconfia que tenham sido furtados por um dos membros.

Durante as investigações, o corpo de polícia destacado consultou as câmaras CCTV da área e descobriu que um indivíduo entrou na loja usando uma chave. O homem foi identificado como um residente de Hong Kong a viver em Macau e membro do clube de apreciadores.

A Polícia Judiciária não apreendeu logo o suspeito, que no dia 28 de Março, pelas 9h da manhã, passou a fronteira para a China continental. Contudo, no seu regresso ao território, no dia seguinte, às 16h da tarde, suspeito foi interceptado e detido por agentes da polícia quando passava as Portas do Cerco, tendo confessado o crime durante o interrogamento, segundo a PJ. Revelou também que tinha adquirido as chaves da loja, pedindo-as emprestadas a um amigo que era também membro do clube.

A polícia revelou ainda na conferência de imprensa especial que o indivíduo detido disse no seu depoimento que desde Dezembro de 2020 que entrara várias vezes clandestinamente na loja com o intuito de furtar objectos. Algumas das peças confessou que foram usadas para modificar e adornar as suas miniaturas pessoais, nomeadamente os carros, e outras teriam sido vendidas na internet. O suspeito disse que com a venda teria ganho três mil patacas, entretanto já gastas nas suas despesas pessoais. No seu apartamento, na zona norte da cidade, a polícia acabou por ainda encontrar alguns dos objectos roubados.

O suspeito foi presente ao Ministério publico e acusado de furto qualificado.