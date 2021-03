Morreu Luiz Oliveira Dias, antigo presidente do Politécnico de Macau

Tinha 89 anos e, segundo os amigos, encontrava-se doente há algum tempo. Monárquico assumido, deixa um legado na área da educação com bastante importância.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Morreu ontem de madrugada, aos 89 anos, Luiz Oliveira Dias, professor e antigo presidente do Instituto Politécnico de Macau (IPM), território onde chegou no final de 1990.

Figura de proa ligada ao sector da educação nos últimos anos da Administração Portuguesa de Macau, Oliveira Dias foi ainda secretário-geral da Fundação Macau antes de, em 1992, ter-se tornado no primeiro coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). Seguiu-se o IPM onde, entre 1993 e 1999, foi vice-presidente e presidente da instituição de ensino superior. Luiz Oliveira Dias ainda pertenceu aos quadros da Direcção dos Serviços de Turismo.

O seu trabalho na esfera pública de Macau valeu-lhe a Medalha de Mérito Profissional entregue pelo último Governador português do território, Vasco Rocha Vieira, em 1999.

Monárquico convicto, Oliveira Dias era o representante em Macau de Dom Duarte Pio, herdeiro da Coroa Portuguesa. Em 2014, esteve em cima da mesa a criação da Real Associação para o Extremo Oriente, mas tal não chegou a suceder.

Nascido em Leiria, licenciou-se em Direito, pela Universidade de Coimbra. Naquela escola superior conheceu Carlos d’Assumpção. Chegou a ser administrador do Banco Português do Atlântico, no tempo de Cupertino de Miranda.

Exilou-se no Brasil depois do golpe militar do 25 de Abril de 1974, onde conheceu a sua mulher. Naquele país lusófono fez carreira de jornalista, tendo continuado a exercer a profissão depois do regresso a Portugal onde esteve nas redacções do extinto Primeiro de Janeiro e na Rádio Renascença.

Teve os primeiros contactos com a educação e pedagogia em Tomar, onde foi um dos fundadores do Politécnico local. Em 1990 seguiu para Macau.

Vida recheada

Foi um dos membros fundadores do Instituto Internacional (IIM). Ao PONTO FINAL, Jorge Rangel recorda um “homem com vivências extraordinárias da vida”. “Em Portugal, no Brasil e entre nós, será sempre lembrado por quem o conheceu e com ele teve a oportunidade de conviver ou de trabalhar. Veio para Macau para ficar e daqui partiu para a eternidade. Que Deus guarde a sua alma em eterno descanso”, afirmou o actual presidente do instituto.

Rangel relembra que, depois do Brasil, Oliveira Dias o procurou em Lisboa, disponibilizando-se para trabalhar em Macau. “Convidei-o para ficar comigo na Fundação Macau, numa altura em que estávamos a iniciar o seu funcionamento e precisávamos de quadros qualificados”.

De armas e bagagens, Oliveira Dias mudou-se para o território. “Trouxe com ele a família e veio preparado para ficar o mais tempo possível”, lembra Rangel, que indicou o seu nome para o IPM, quando era secretário para a Administração Pública, Educação e Juventude.

Já na vigência da RAEM, ao atingir o limite de idade entretanto fixado, cujas excepcões deixaram de abranger o pessoal docente, desligou-se do Instituto, revela Jorge Rangel, relembrando que Oliveira Dias “continuou a prestar colaboração a várias instituições públicas e da sociedade civil”.

Inteligente e perspicaz

José Rocha Diniz, administrador do Jornal Tribuna de Macau (JTM), fala na perda “de um amigo”. “É com muita tristeza que o vejo partir. Estava doente há bastante tempo”, lamenta o jornalista.

Oliveira Dias foi colaborador do jornal durante anos. “Teve uma longa colaboração com a Tribuna. Tinha uma escrita impoluta. Era uma pessoa muito inteligente e perspicaz. Um homem bom”, lembra Rocha Diniz.

O dono do JTM, que considera que o professor “tornava sonhos em realidade”, lembra ainda que foi Oliveira Dias “quem expandiu o IPM”.

Também Hélder Fernando acedeu a conversar com o nosso jornal. O antigo radialista da TDM – Rádio Macau, há alguns anos radicado em Portugal depois de se ter aposentado, lembra o instante em que, pela primeira vez, trocou palavras com Oliveira Dias. “Foi num evento ao final da tarde em pleno Tap Seac. Lembro-me que regressei quase à minha infância”.

A conversa continuou. “A bonomia, o copo de uísque com gelo, a tranquila curiosidade. Logo depois fiquei a saber as vivências do ilustre recém-chegado. Salvo erro era o seu segundo dia no território”, relembra Hélder Fernando.

O homem da rádio disse ao PONTO FINAL que encontrava Oliveira Dias “com frequência” por motivos profissionais muito menos do que por circunstâncias casuais. “Na geografia das conversas, o cenário mais frequente era África, as Áfricas, os Brasis, os Orientes que ele conhecia, e outras paragens”.

Hélder Fernando refere que quando a conversa resvalava para a política, aceitavam respeitosas provocações mútuas. “Ele guardava a coroa, eu o punho, para carinhosamente nos rirmos, até com cumplicidade”, fazendo alusão ao facto do professor de Leiria ser monárquico.

“O professor era, à sua maneira, um homem culto e sábio. Penso que não dizia nada sem pensar, pensando muito mais do que dizia. Sempre fui leitor das suas crónicas no JTM, eram conversas também; reflectiam alguma da sua visão do mundo, como por vezes denunciavam a ternura da sua intimidade com os que mais amava”, disse ainda Hélder Fernando ao nosso jornal, sugerindo que Oliveira Dias fez parte de um tempo já vivido, que o guardava sem o exibir. “Imagino que sabia que esse tempo não voltaria, daí ter vivido os tempos presentes com discrição e muito sentido de humor.”

Luiz Oliveira Dias é pai da instrutora e conselheira de bem-estar e nutrição Mariana Oliveira Dias e da estilista Bárbara Diaz.

As cerimónias fúnebres terão lugar no dia 1 de Abril, com início marcado para as 18h na sala de São José da Casa Mortuária Diocesana de Macau. A Missa de Sétimo Dia será celebrada no dia 5 de Abril, pelas 18h, na Igreja de São Domingos.