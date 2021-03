Macau Legend anuncia perdas de 1,954 milhões de dólares em 2020

O grupo Macau Legend anunciou perdas de 1,954 milhões de dólares de Hong Kong em 2020, devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19. “As receitas de jogo comunicadas pelo Grupo em Macau contraíram aproximadamente 71,0% em relação ao ano passado”, indicou em comunicado a Macau Legend, que opera vários casinos em Macau sob a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau (SJM).

A Macau Legend é uma empresa com investimentos na agricultura, banca, casino e hotelaria, estando actualmente a desenvolver um projecto turístico em Cabo Verde. Em relação ao projecto de turismo no país lusófono, o plano de construção do complexo hoteleiro e casino está actualmente a ser revisto. “Entretanto, os trabalhos de arquitectura exterior do edifício de escritórios foram concluídos. Foi construída uma ponte e uma estrada de acesso para ligar Santa Maria Islet e Praia. A fundação do complexo hoteleiro e do casino está quase concluída”, lê-se no comunicado.

No passado, o grupo anunciou que previa inaugurar no final de 2021 o hotel-casino na cidade da Praia, em Cabo Verde, depois de em 2019 ter previsto a conclusão da obra para o final de 2020. No início do mês de Agosto, o Governo cabo-verdiano admitiu que a pandemia de covid-19 deverá atrasar a conclusão do hotel-casino que o grupo Macau Legend está a construir, mas disse acreditar que o investimento, de 250 milhões de euros, não está em causa. Em 2015, o então responsável do Macau Legend, David Chow, assinou com o Governo cabo-verdiano um acordo para a construção do empreendimento, tendo sido lançada a primeira pedra do projeto em fevereiro de 2016. Trata-se do maior empreendimento turístico de Cabo Verde, com um investimento global previsto de 250 milhões de euros – cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano – para a construção de uma estância turística no ilhéu de Santa Maria, que cobrirá uma área de 152.700 metros quadrados, inaugurando a indústria de jogo no arquipélago. A obra envolve a construção de um hotel com ‘boutique casino’, de 250 quartos, uma grande piscina e várias instalações para restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais, além de uma marina. O empresário David Chow recebeu uma licença de 25 anos do Governo de Cabo Verde, 15 dos quais em regime de exclusividade na ilha de Santiago. Esta concessão de jogo custou à CV Entertaiment Co., subsidiária da Macau Legend, o equivalente a cerca de 1,2 milhões de euros.