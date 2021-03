Macau encontrou 30 embalagens com defeito até à suspensão da vacinação

FOTOGRAFIA GCS

Os Serviços de Saúde revelaram ontem que, após o descongelamento de 1.430 frascos da vacina da BioNTech, encontram cerca de 30 com defeitos nas tampas. Naquela que foi a primeira conferência de imprensa depois da suspensão da vacina da marca germânica, a médica Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção, Doenças Contagiosas e Vigilância da Doença dos Serviços da Saúde, garantiu ainda que as 400 mil doses da vacina alemã BioNTech, comercializada na China pela Fosun Pharma, são para manter conforme o que estava encomendado pelo Governo da RAEM. “Está a decorrer a investigação e, para já, saiu um relatório intercalar que sugere qualquer problema de causa ambiental relacionado com o transporte” como causa para os defeitos nas anilhas das tampas dos frascos com a vacina.

Ainda assim, as autoridades consideram que o que resta do lote que está em Macau “pode ser usado”. “Esperamos que a vacinação com BioNTech retome o mais rapidamente possível”, revelou a médica, que assumiu ainda as pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina mRNA, “podem estar tranquilas”. Recorde-se que a inoculação com BioNTech está suspensa em Macau e na região vizinha de Hong Kong depois de um pedido formulado pela Fosun Pharma, justificando a suspensão com o facto de terem sido detectados defeitos nas tampas (com anilhas frouxas) das embalagens do lote 210102 da vacina.

A população de Macau pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNTech e AstraZeneca, sendo que esta última só chegará ao território durante o Verão. Ao todo, vão chegar a Macau cerca de 1,5 milhões de vacinas. De acordo com as autoridades locais, a vacina chinesa tem tido uma adesão muito superior à da BioNTech.

Até à suspensão, 6.215 pessoas receberam a primeira toma da vacina mRNA. O sistema de registo de vacinas tinha ainda previstas 5.393 pessoas com agendamentos. Destas, 1.520 iriam administrar a primeira dose e 3.873 tinham já agendada a segunda dose.

Cerca de 72 países e regiões já aprovaram a vacina criada pelo consórcio Pfizer-BioNTech, que foi a primeira inoculação contra a Covid-19 a ser autorizada para uso geral pela Organização Mundial da Saúde, em Dezembro de 2020. A vacina tem uma eficácia demonstrada de 95% em adultos, de acordo com os dados do seu ensaio clínico global na fase 3, ainda em laboratório. Contudo, diversos programas de vacinação no mundo já revelaram resultados “muito positivos” da vacina alemã, mesmo após a primeira injecção.

