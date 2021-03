Jovem de 16 anos vítima de chantagem após sessão ‘nude chat’

ILUSTRAÇÃO: RODRIGO DE MATOS

Na conferência de imprensa da polícia de ontem foram apresentados três casos de chantagem online de ‘nude chat’, havendo entre as vítimas um rapaz de 16 anos. Em destaque houve também um esquema de namoro online, onde a vítima perdeu 33 mil renminbis.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Os casos de ‘nude chat’ online têm vindo a tornar-se bastante frequentes no território ultimamente. Trata-se normalmente de esquemas de chantagem, onde a vítima conhece alguém nas redes sociais e desenvolve uma conversa, sem roupas, usando a câmara. Porém, a outra pessoa grava tudo e ameaça divulgar o vídeo à família e amigos caso não seja pago um determinado montante. Os contactos pessoais das vítimas são também conseguidos através das redes sociais.

Ontem foram apresentados em conferência de imprensa três casos de três pessoas de variadas idades, incluindo um adolescente de 16 anos e um homem vietnamita que foi lesado em quase sete mil patacas.

No dia 26 de Março, a Polícia Judiciária recebeu uma denúncia de um trabalhador não-residente de nacionalidade vietnamita que contou ter conhecido uma mulher nas redes sociais que lhe pediu para fazer uma conversa sem roupa. Fizeram, no total, três chamadas, e no fim a cibernauta enviou-lhe a gravação do vídeo de 10 minutos das conversas que tinham tido, sem roupa, alegando que se o homem não lhe comprasse um cartão de jogo no valor de 1.332 patacas ela procedia em contactar a família do indivíduo para exibir o vídeo comprometedor.

Depois de a vítima ter comprado o cartão e enviado o código de verificação, confirmando a transacção, recebe quase de imediato uma chamada telefónica de um homem que, novamente usando o vídeo como chantagem, lhe pediu a compra de mais cartões no valor de cinco mil patacas. O homem, acabou por aceitar, mas só conseguiu depositar 2.664 patacas, devido a insuficiência de fundos.

O suposto grupo organizado de burlões acabou por iniciar contactos com a família do homem, tendo feito com que este comprasse ainda mais cartões de jogo no valor de 2.931 patacas. No dia 26 de Março, visto que os pedidos de dinheiro não paravam, o homem decidiu então fazer queixa à polícia, alegando um prejuízo de 6.927 Patacas.

No mesmo período de tempo e em situações idênticas, um rapaz local de 16 anos foi também vítima de chantagem semelhante que envolveu também uma conversa em vídeo sem roupa. Neste caso, porém, a mulher pediu-lhe um pagamento de cinco mil patacas, mas o jovem recusou-se a pagar e fez queixa na polícia. O caso continua em investigações.

Namoro online deu prejuízo

Uma mulher de 53 anos, residente de Macau, conheceu um homem nas redes sociais que alegou ser um engenheiro a viver no estrangeiro. Depois de várias conversas online, a mulher alegou que desenvolveram uma relação e que se tornaram num casal. No dia 27 de Março, a mulher fez uma denúncia na Polícia Judiciaria argumentando que teria sido vítima de burla, com um prejuízo de 33 mil renminbis.

A residente conta que o seu então namorado engenheiro lhe contou que ia-se reformar e que queria mudar-se para Macau para estar com ela, e que lhe teria mandado uma encomenda por correio que continha vários dólares americanos, moedas de ouro e também malas de luxo de valor muito elevado.

Enquanto a mulher esperava pela encomenda, recebeu uma mensagem de uma empresa alegando ser da Alfândega a dizer que devido ao valor alto dos bens dentro da encomenda, teria de pagar uma taxa de importação no valor de 33 mil renminbis. A mulher pagou, mas voltou a receber outro pedido semelhante, desta vez de 150 mil renminbis, decidindo fazer queixa à polícia por suspeitar que estaria a ser burlada.