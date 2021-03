Jornal Ou Mun publica livro de gastronomia macaense em chinês

No próximo dia 6 de Abril será apresentada a edição chinesa do livro “Macaense Cuisine – Origins and Evolution”, de António Pacheco Jorge da Silva, no Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac, pelas 16h30.

O livro, publicado inicialmente pelo Instituto Internacional de Macau (IIM), tinha sido impresso em língua inglesa em 2016, com uma segunda edição em 2019, e será agora editado inserido no programa da Feira de Livros da Primavera.

A obra acabou distinguida com o prémio Mundial “Gourmand World Cookbook”, durante a Feira Internacional do Livro em Macau, que decorreu no resort integrado Venetian, em 2019.

O livro descreve as origens e a história da cozinha macaense, nomeadamente o que é o legado deixado por receitas e memórias das famílias macaenses, no antes e após Segunda Guerra Mundial, momento que marcou a emigração de macaenses pelo mundo fora.

O jornal Ou Mun pretende agora que a obra chegue “à vasta comunidade de matriz chinesa em Macau”. Com uma tradução da responsabilidade de Ieong Chi Chau, ex-professor de um colégio coral local, e de Iong In Lei, o livro será totalmente ilustrado com o conteúdo original das edições anteriores.

Trata-se, pode ler-se num comunicado enviado às redacções pelo IIM, de “um rico legado da história e das receitas da gastronomia macaense, agora considerada como Património Cultural Imaterial de Macau e num contexto actual onde Macau é também Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia”.

Recentemente, a Direcção dos Serviços de Turismo lançou uma base de dados digital com as receitas macaenses.

O livro estará à venda no local do lançamento e depois também disponível no IIM e na livraria online do instituto, entre outros locais.