Em Hong Kong há sempre uma alternativa. World Press Photo abre portas

CK MAN

Exposição com fotografias dos protestos de Hong Kong tem finalmente local na região vizinha para ser exposta. Macau encerrou repentinamente a mostra em Outubro do ano passado.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Depois de ter sido cancelada a abertura na Universidade Baptista de Hong Kong, o World Press Photo conseguiu finalmente inaugurar a exposição da edição do ano passado na região vizinha. “Não há nenhuma posição política, nenhum lado político nesta exposição”, reiterou Claudia Hinterseer, membro do comité organizador aos jornalistas, durante a inauguração neste domingo.

O World Press Photo, sediado nos Países Baixos, juntamente com o seu parceiro local, a Hong Kong Press Photographers Association, apresentam um total de 157 fotografias de 44 fotojornalistas de todo o mundo no theDesk, um espaço de co-working na zona de Admiralty, até 10 de Abril. “Acreditamos fortemente que esta é uma celebração do jornalismo visual e as pessoas de Hong Kong devem ver essas obras impactantes”, referiu Claudia Hinterseer, citada pela AFP.

As fotos sobre Hong Kong, da autoria do fotojornalista Nicolas Asfouri da Agence France-Presse (AFP), conquistaram o primeiro lugar na categoria “Notícias Gerais, Histórias”. A imagem principal seleccionada para a exposição mostra um grupo de adolescentes em uniformes escolares a atravessar a rua de mãos dadas depois de participar num protesto em cadeia humana.

Outras imagens de Asfouri, que são as únicas sobre Hong Kong na exposição, incluem uma foto de uma manifestante a caminhar na rua enquanto segura um guarda-chuva e uma placa com a palavra em inglês “Love”, na zona de Causeway Bay, precisamente no dia 1 de Outubro de 2019, Dia Nacional da República Popular da China. E ainda uma outra que mostra um manifestante a ser detido pela polícia de choque.

O prémio de Foto do Ano, recorde-se, foi para Yasuyoshi Chiba, também fotógrafo da AFP, pela sua fotografia de um jovem parado no meio de uma multidão durante um apagão no Sudão. O jovem tem o rosto iluminado por telemóveis enquanto recita poesia durante um protesto, em Junho de 2019.

Depois das indefinições, esta é a terceira vez que a exposição World Press Photo, patrocinada pelo consulado holandês, é realizada na Região Administrativa Especial de Hong Kong. “É claro que os protestos em Hong Kong foram uma das histórias que mais chamaram a atenção na comunicação social mundial. Portanto, é natural que algumas fotos dos protestos de Hong Kong sejam incluídas. Entendo que, para alguns, essas fotos podem representar um ponto sensível, pois lembram-se de um assunto muito recente e controverso. Mas acredito que, quando virem a exposição, vão sentir-se diferentes”, assumiu Arjen van den Berg, cônsul-geral dos Países Baixos em Hong Kong, durante a cerimónia de abertura.

Contudo, não é a primeira vez que o World Press Photo tem dificuldade em expor na China. Em Outubro do ano passado, o mesmo evento, depois de inaugurado em Macau, acabou encerrado de um dia para o outro, após uma década sem quaisquer tipos de incidentes. A Casa de Portugal em Macau, organismo promotor da exposição, alegou “um problema de gestão interna” para explicar o repentino encerramento.

O World Press Photo, na altura, reagiu à decisão através da sua página oficial na rede social Facebook. “Lamentamos informar que o nosso parceiro local, a Universidade Baptista de Hong Kong, cancelou a exposição do World Press Photo 2020, apenas três dias antes da sua inauguração. Por mais de um ano, a nossa equipa em Hong Kong trabalhou para realizar esta mostra que tem alguns dos melhores trabalhos de jornalismo visual do mundo, como um testemunho da importância da narrativa visual e da liberdade de imprensa. Lamentamos por Hong Kong e por todos os que ajudaram a dar vida a este projecto”, podia ler-se no comunicado

Muitas das decisões de fechar ou cancelar a mostra mostram-se surpreendentes depois de ter sido atribuído o World Press Photo Interactive of the Year 2020 à produção de DJ Clark feita em conjunto com o China Daily – um veículo de comunicação social estatal chinês –, precisamente versando sobre os confrontos entre manifestantes pró-democratas e polícia no PolyU.