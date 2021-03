Elsie Ao Ieong afasta hipótese de acesso a cuidados de saúde do interior da China

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura indicou que não há planos para que haja uma cooperação mais profunda com os serviços de saúde do interior da China que permita aos residentes de Macau terem acesso a cuidados de saúde no continente. Segundo Elsie Ao Ieong, a hipótese levaria a custos “bastante elevados” para o Governo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No debate de ontem, Si Ka Lon quis questionar a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura sobre os cuidados de saúde transfronteiriços. O deputado começou por lembrar que, com o envelhecimento da população, “também estão constantemente a aumentar as necessidades dos cuidados de saúde assegurados pelo Governo, daí a pressão sobre os respectivos encargos financeiros”. Si Ka Lon disse mesmo que “o aumento constante das despesas com a saúde pode transformar-se num ‘gigante elefante branco’, pois os cidadãos não sentem melhorias significativas no acesso aos cuidados de saúde”.

Assim, o deputado eleito pela via directa sugeriu ao Governo que faça valer a cooperação transfronteiriça entre Macau e Zhuhai também para os cuidados de saúde: “O Governo deve reforçar a cooperação, interligação e entreajuda ao nível do sistema de saúde e criar mecanismos de cooperação científicos, para que os residentes com necessidades possam facilmente aceder aos cuidados transfronteiriços, reduzindo assim a pressão dos cuidados médicos em Macau e aliviando diversos problemas, por exemplo, o longo tempo de espera pelas consultas”.

Na resposta, a secretária chamou a atenção para os obstáculos à integração mais profunda dos cuidados de saúde em Zhuhai. “Se os nossos residentes começarem a ter acesso generalizado a consultas médicas no interior da China, então podemos imaginar que os custos que o Governo da RAEM tem de suportar serão bastantes elevados e vão fora do nosso controlo”, disse Elsie Ao Ieong.

A secretária sublinhou os esforços do Executivo no âmbito do programa de subsídio para seguro de saúde dos residentes no interior da China, que foi alargado de Hengqin para toda a cidade de Zhuhai. Segundo informou Elsie Ao Ieong, até ao final de Fevereiro, mais de 16 mil residentes de Macau tinham aderido a este programa de seguro básico de saúde para Zhuhai, tendo mais de 800 cidadãos elegíveis requerido o seguro. A secretária disse ainda que os Serviços de Saúde de Macau tomaram conhecimento de que a cidade de Jiangmen também aceita a adesão dos residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan ao seguro básico de saúde local.

DÚVIDAS QUANTO AO PESO DA ESCOLA NO ‘STRESS’ DOS ALUNOS

Sulu Sou, por seu lado, apresentou uma interpelação oral sobre os problemas emocionais dos estudantes de Macau. Segundo o democrata, a ansiedade dos alunos explica-se com as exigências da capacidade de aprendizagem básica, o novo regime de reprovação, bem como do exame unificado local e do teste de avaliação da capacidade a nível internacional. A pressão escolar influencia o crescimento feliz dos alunos e faz com que tenham “mais dificuldade em cultivar o interesse pelos estudos e não possam encontrar um equilíbrio entre estes e o lazer”. O deputado citou ainda dados de um inquérito feito pelo Colégio Anglicano de Macau, que diz que, dos 600 inquiridos, 40% tem ansiedade e 29% sofre de depressão.

Na resposta, Elsie Ao Ieong indicou que “o Governo tem tomado diversas medidas para os jovens gerirem as suas emoções”. Ao mesmo tempo, disse duvidar que o ‘stress’ possa vir da pressão escolar: “Os nossos alunos sentem pressão nos estudos e isso é natural, mas será que a pressão dos trabalhos de casa é a causa principal dos problemas emocionais? Temos dúvidas”. “A educação parental através dos encarregados de educação e a informação através da internet podem constituir factores que perturbam os jovens”, disse a secretária, propondo: “Quando alguém divulga informação, deve ter o cuidado de difundir informações positivas para os jovens, porque se não for assim isso poderá afectar negativamente os jovens”.