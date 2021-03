Cinemateca Paixão organiza Programa de mostruário de Cinema Ambiental em Abril

A sala de cinema da Cinemateca Paixão, reaberta em Setembro de 2020, prepara-se para realizar um programa de mostruário de Cinema Ambiental em Abril, onde vai exibir uma variedade de filmes e documentários acerca de variados temas relacionados com o meio ambiente, a sustentabilidade alterações climáticas, entre outros. O ciclo irá estar patente durante todo o próximo mês. Ao mesmo tempo, no terceiro piso da Cinemateca, esta patente até Junho, uma exposição acerca do papel das mulheres no cinema, neste caso, como cineastas.

A Cinemateca Paixão vai organizar em Abril, com o apoio do Instituto Cultural (IC), um programa sobre o meio ambiente intitulado “Uma Mostra Cinematográfica Global do Ambiente e Crise da sustentabilidade.” Este evento incide em temas como o meio ambiente, as alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável, entre outros, sob os princípios de “protecção ambiental, ecologia e sustentabilidade.”

Para exibição foram seleccionados 26 trabalhos, incluindo longas metragens de ficção, curtas metragens, documentários e filmes de animação, nomeadamente o trabalho de ficção “Spread your Wings”, que tem base em eventos e personagens verídicas ao longo de mais de 20 anos de experiência do meteorologista e activista dos direitos animais francês Christian Moullec enquanto guia para a migração dos gansos selvagens; “Omelia Contadina”, o documentário de produção artística co-realizado pelo artista francês JR e a realizadora italiana Alice Rohrwacher, que regista o processo funerário da agricultura tradicional realizada por um grupo de agricultores, com o intuito de questionar o impacto da urbanização sobre as tradições rurais; a curta metragem de animação “Chicken of the Dead”, que tenta apresentar uma reflexão sobre o impacto da avicultura no ambiente social. Este conjunto de trabalhos seleccionados não só permitem ao público local apreciar filmes sobre temas ambientais de elevada qualidade provenientes de todo o mundo, como ainda suscitar a sua preocupação sobre a protecção ambiental, refere um comunicado do IC.

Paralelamente, encontra-se em exposição até ao dia 11 de Junho, no terceiro piso da Cinemateca, a exposição “Mulheres nos Cinemas – O mundo Extraordinário das cineastas”, que retrata a evolução do papel das figuras femininas, tornando-se cada vez mais importante no sector cinematográfico ao longo do último século.

Outra actividade em vigor de momento é o “Um Passeio pela Cinemateca Paixão”, uma iniciativa de visita guiada e visualização de filmes em grupo, destinada a escolas e associações, em que, para além da apresentação feita por um guia especializado sobre a origem e a história do cinema, o funcionamento de um cinema e a evolução do sector, são também exibidos vídeos de curta duração localmente produzidos, “com o objectivo de consolidar os conhecimentos dos visitantes sobre o sector da projecção cinematográfica de Macau e sobre a própria Cinemateca Paixão”. O passeio tem tido “grande adesão” de escolas e associações desde o seu lançamento, acrescenta o IC.

A Cinemateca Paixão, desde a sua reabertura em Setembro do ano passado, tem feito várias iniciativas, tais como festivais de cinema e actividades cinematográficas de diferentes temáticas, possibilitando aos cidadãos do território, filmes diversificados e atraindo cerca de oito mil visitantes registados, com uma taxa de venda de bilhetes de cerca de 70%.

J.C.