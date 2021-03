Chefe do Executivo insiste na defesa da segurança nacional em Macau

FOTOGRAFIA: GCS

Ontem, durante a reunião da Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM, o Chefe do Executivo sublinhou a importância da segurança nacional. Ho Iat Seng indicou que “os factores de incerteza de evolução futura da conjuntura mundial provocados pela pandemia e as suas consequências mostraram-nos que os impactos e as ameaças não tradicionais no âmbito da segurança não são menos prejudicáveis do que as tradicionais, até podem prejudicar o âmbito da segurança nacional no contexto tradicional”, cita um comunicado divulgado ontem. Assim, Ho Iat Seng referiu que a “RAEM tem que prosseguir com firmeza o conceito geral de segurança nacional apresentado pelo Presidente Xi Jinping”.

Segundo o comunicado, Ho Iat Seng identificou, na reunião, “vários riscos e desafios que possam afectar a segurança geral”, dando orientações aos vogais desta comissão para os trabalhos deste ano. O Chefe do Executivo pediu que a comissão assegure que as eleições legislativas de Setembro decorram sem sobressaltos, que garanta que as novas entidades de execução de defesa da segurança do Estado entrem em pleno funcionamento no decurso do corrente ano; que sejam promovidos os trabalhos de revisão de diplomas complementares relacionados com a defesa da segurança nacional e que se proceda à coordenação dos trabalhos do âmbito da segurança tradicional e não tradicional de Macau; bem como empenho nos “novos progressos e êxitos, por forma a garantir a implementação com sucesso e duradoura do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau”.

Wong Sio Chak, vice-presidente da Comissão de Defesa da Segurança do Estado e também secretário para a Segurança, e André Cheong, vogal da comissão e secretário para a Administração e Justiça, reportaram a situação mais actualizada dos trabalhos de execução e de produção legislativa complementar relativa à defesa da segurança do Estado.