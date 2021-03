Autoridades garantem que segue tudo pela mesma bitola

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os Serviços de Saúde garantem que não fazem distinções na hora de dar ou não autorização à realização de eventos em Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro

As autoridades de saúde locais não têm critérios duplos na hora de decidir sobre quais eventos podem ou não ser realizados. A garantia foi dada ontem, ao final da tarde, por Tai Wa Hou, representante do Centro de Coordenação e Resposta ao Novo Coronavírus, durante a habitual conferência de imprensa semanal sobre a pandemia de Covid-19.

Os Serviços de Saúde e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) foram alvo de repetidas perguntas, por parte da imprensa em língua chinesa e língua portuguesa, sobre os motivos que levaram o protesto contra o plano de apoio ao consumo do Governo, organizado pelo deputado Au Kan Sam e agendado para o passado domingo, ter sido cancelado, depois de o CPSP ter autorizado a sua realização um dia antes.

As autoridades, que defendem “apenas um critério”, argumentam que a manifestação não podia ter lugar, uma vez que os organizadores não tinham forma de garantir a implementação das medidas de controlo da pandemia, que passam pela certificação de que todas as pessoas não teriam febre; que cada participante usasse máscara, bem como tivesse o seu código de saúde a verde e devidamente actualizado. Ao mesmo tempo, lembrou Tai Wa Hou, “os participantes teriam de ficar a um metro de distância uns dos outros”, sem a possibilidade de ajuntamento de espectadores durante a caminhada.

Embora não haja casos de contágio local de Covid-19 há precisamente um ano, conforme anunciaram as autoridades ontem, diversos pedidos de manifestação têm vindo a ser negados pelas autoridades. Contrariamente, eventos como a Maratona, Grande Prémio de Macau, Regatas Internacionais de Barco-Dragão, Festival da Lusofonia ou Festival da Gastronomia realizaram-se com milhares de pessoas juntas nos locais da realização dos eventos. Todos eles ainda durante 2020. “Eventos como a Maratona ou o Grande Prémio exigem que todos os participantes façam um teste de ácido nucleico. As actividades em espaços abertos também devem garantir o número de participantes que irão participar e não podem adicionar pessoas após o início do evento”, explicou Tai Wa Hou, coordenador do Plano de Vacinação da RAEM, que ainda pediu para as pessoas não “abrandarem a prevenção”.

No domingo, uma forte presença policial foi notória na Praça do Tap Seac, local do início da manifestação, que depois teria intenção de seguir caminhando até à sede do Governo, na Avenida da Praia Grande.

Durante a tarde, a área foi bloqueada ao acesso público por cerca de duas horas e meia. No final, a polícia acabou por deter 12 pessoas para identificação, tendo sido posteriormente libertadas. As autoridades afirmam que os indivíduos em questão “não queriam abandonar o local”. “Levámos 12 pessoas para a esquadra, mas nenhuma foi acusada”, revelou Ma Chio Hong, porta-voz do CPSP.