Atrasos e derrapagens orçamentais? “Não sei porque é que me estão a chatear com esse problema”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Raimundo do Rosário não gostou que a deputada Agnes Lam o tivesse questionado sobre as derrapagens orçamentais e atrasos nas obras públicas. O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse que a pergunta era injusta devido ao trabalho que o Governo tem feito e adiantou que as derrapagens orçamentais nas obras públicas estão abaixo dos 5%, o que, para Raimundo do Rosário, “é muito bom”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, mostrou-se desagradado pelo facto de a deputada Agnes Lam ter levado ao debate de ontem na Assembleia Legislativa (AL) o tema das derrapagens orçamentais e atrasos nas obras públicas.

Na interpelação oral, Agnes Lam deu como exemplos o novo estabelecimento prisional de Coloane, o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e o Metro Ligeiro. A deputada apontou a “falta de capacidade de coordenação e de resposta entre os diversos serviços públicos e entre o Governo e os empreiteiros”, e indicou que “o Governo deve dispor de um planeamento mais claro e a longo prazo no que respeita à revisão da gestão das obras públicas”.

Raimundo do Rosário respondeu apontando para as “grandes melhorias” nesse âmbito conseguidas pelo Executivo. “Tivemos um avanço muito grande”, afirmou. “Não sei porque é que me estão a chatear com esse problema. Isso é injusto para os meus colegas”, disse o secretário, acrescentando que o problema de derrapagens orçamentais e atrasos “praticamente não existe”.

Depois da resposta do secretário, Agnes Lam disse que vai continuar a “chatear” o secretário “por mais uns tempos”. “Quando a população tem dúvidas, nós temos responsabilidade de levantar questões”, afirmou a deputada. Quanto às melhorias apontadas por Raimundo do Rosário, a deputada disse não as ver.

“Os deputados têm a responsabilidade de transmitir questões e dúvidas ao Governo, mas tem responsabilidade de esclarecer a população que o Governo fez isso, melhorou este aspecto. Também deve esclarecer junto da população que o Governo está a melhorar os seus trabalhos”, defendeu Raimundo do Rosário, ressalvando que não quer que os deputados façam “propaganda”. “As derrapagens orçamentais estão abaixo dos 5% e para mim isso é muito bom”, adiantou o secretário. Quanto à qualidade das obras públicas, o governante disse ser mais difícil de assegurar.

Durante o debate, foram vários os deputados que se mostraram desagradados com a resposta do secretário. Mak Soi Kun disse que Raimundo do Rosário deveria moderar o tom quando lhe são apontadas críticas; Au Kam San disse que “não se deve culpar os deputados”; e Sulu Sou salientou que “colocar perguntas ao Governo é responsabilidade dos deputados”.

Raimundo do Rosário repetiu: “Claro que os deputados têm responsabilidade de fiscalizar, mas têm também responsabilidade de explicar à população o que é que o Governo fez e não fez, não basta vir para aqui ralhar. Se o Governo tiver feito algo mal, então eu venho cá pedir desculpas”.

RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE CLASSE SANDUÍCHE DIVULGADO EM ABRIL

Durante o debate de ontem, os membros do Governo adiantaram também que os resultados da consulta pública relativa à classe sanduíche serão divulgados no final de Abril. O plano de habitação para esta classe social esteve sujeita a consulta pública até Dezembro do ano passado e Ung Hoi Ian, director substituto dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, já tinha adiantado, ainda em Novembro, que mais de 90% dos residentes concordam ou não manifestam oposição relativamente ao programa.

Ainda sobre habitação, Raimundo do Rosário indicou no debate de ontem que existem terrenos suficientes para habitação: “Agora temos terrenos, de facto. No entanto, vamos esforçar-nos, quer para a zona A, quer para a zona de Wai Long”. Ainda este ano vai começar a construção de cinco lotes de habitação pública, adiantou o secretário. Por fim, o secretário também admitiu que “o trânsito vai ser um caos no futuro breve”, porque “temos muitas obras”.