André Cheong reitera que regime jurídico da renovação urbana estará concluído no final do ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, assegurou que o regime jurídico da renovação urbana estará concluído até ao final deste ano. A data já estava prevista nas Linhas de Acção Governativa LAG) para 2021, mas ontem o governante reiterou que o plano de apresentar o diploma à Assembleia Legislativa (AL) ainda este ano se mantém.

O secretário respondia a uma interpelação do deputado Zheng Anting, que exortou o Governo a acelerar a construção de habitações para alojamento temporário e para troca no âmbito da renovação urbana. O deputado eleito por sufrágio directo questionou, então, quando é que o documento seria entregue à AL e qual o resultado do estudo elaborado no ano passado pela empresa Macau Renovação Urbana, S.A., sobre o bairro do Iao Hon. O deputado perguntou também se o Governo iria divulgar a calendarização da construção das habitações para alojamento temporário do lote P.

André Cheong disse apenas que, neste momento, a Macau Renovação Urbana está a promover, “de forma ordenada, o planeamento da construção do alojamento temporário e da habitação para troca”. Tam Hoi Ian, urbanista da Macau Renovação Urbana, respondeu que o relatório acerca do bairro do Iao Hon será concluído “brevemente”, mas adiantou que os dados da investigação revelaram que 30% das fracções são habitadas pelos próprios proprietários, 45% são arrendados.

Também foi chamado a responder Ng Koi Keong, gerente do projecto do lote P, que disse que a Macau Renovação Urbana planeia iniciar a obra naquele terreno ainda no primeiro semestre do ano e que os trabalhos deverão estar concluídos no segundo semestre de 2024. O responsável disse ainda que a empresa está agora a definir as formas e as instruções de compra de habitação para troca.

A.V.