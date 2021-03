Festival Holi juntou comunidades em Cheok Van

A festa Holi, ou Festival das Cores, foi celebrada ontem, “com muita cor e alegria” em Macau. Esta celebração Hindu é feita entre Fevereiro e Março para comemorar a chegada da Primavera. Em Macau, a Associação da Cultura Indiana de Macau, presidida por Victor Kumar, organizou um convívio em menor escala na praia de Cheok Van devido às restrições impostas pelas medidas de prevenção da epidemia.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Ontem, na praia de Cheok Van, festejou-se durante umas horas a festa Holi, representando a chegada da Primavera com convívio, danças, mantras, desenhos de henna, concerto de ‘handpans’ e uma aula de equilíbrio de mãos.

Victor Kumar, presidente da Associação da Cultura Indiana de Macau e director e fundador do VStudio, tem vido a organizar este evento no território há mais de dez anos. “O Holi é um dos cinco maiores festivais da India”, começa por explicar ao PONTO FINAL. “Nós hindus celebramos esta ocasião para dar as boas-vindas à Primavera, e como, por sorte, temos cá em Macau temperaturas térmicas semelhantes, desde o início que faço questão de celebrar este festival em Macau com todos os interessados, pois, o grande lema deste dia é juntarmo-nos e celebrarmos”, aponta Victor Kumar. “Isto é, na essência, um festival de amor que começou da história mítica do amor divino e eterno dos deuses Krishna e Rhada, que por sua vez significa também o bem e o mal, como se fosse uma metáfora”, prosseguiu.

O indiano radicado em Macau há mais de 10 anos explica que no ano passado teria sido a décima vez que iria marcar esta data com celebrações do Holi. Porém, com o surto da pandemia a impossibilitar os ajuntamentos, não foi possível. “Este ano tivemos autorização para sair para a natureza, neste caso, na praia, embora de máscara devido aos requisitos impostos pelo Governo para a prevenção da epidemia”, refere Kumar, acrescentando que “mesmo com todas estas restrições e não ter sido possível fazer tudo que eu tinha inicialmente planeado, juntámo-nos e atirámos tintas das mais diversas cores uns aos outros, que é uma maneira de nos conectarmos como pessoas, reconstruindo laços emocionais e criando felicidade, com muita cor e alegria”, assinalou de forma entusiástica.

As tintas de cores variadas usadas são feitas de pétalas de flores desidratadas, vindas da Índia, explicou. “Estas cores representam uma união de todas as raças e cores, pois quando ficamos todos cobertos com estas cores diferentes tornamo-nos num só. Eu acredito que somos todos filhos de Deus, portanto é essa a intenção”, nota Victor Kumar.

Este ano participaram na festa mais de 120 pessoas. “Tivemos, na maioria, membros da comunidade portuguesa, macaenses e chineses, mas também de muitas outras comunidades”, resume. “No programa do dia, tivemos várias actividades, como uma sessão de yoga pelo VStudio, a banda Náv a tocar o ‘handpans’, tivemos também pessoas a fazer tatuagens henna, tivemos um acrobata a ensinar equilíbrio de mãos e, por fim, eu estive a soletrar mantras e a fazer uma demonstração de dança Bollywood”, concluiu.