Educação parental em cima da mesa do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior

FOTOGRAFIA: GCS

Uma das grandes preocupações saídas da primeira reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior é a de envolver mais os pais na educação dos filhos. Como? Desenvolvendo os recursos educativos dos pais e intensificando a educação parental.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Na passada sexta-feira, teve lugar na Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) a primeira reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior.

Presidida pelo vice-presidente do Conselho, Lou Pak Sang, director da DSEDJ, a reunião debateu sobre os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho que está encarregue de acompanhar a saúde mental e física dos jovens. Ao mesmo tempo, o Conselho discutiu o novo modelo de avaliação escolar global.

O chefe do Departamento do Ensino Não Superior da DSEDJ, Wong Ka Ki, apresentou os trabalhos relativos ao acompanhamento da saúde mental e física dos jovens. Relembre-se que o Governo da RAEM criou o grupo no início deste ano, exortando a participação ampla de toda a sociedade, “com vista a alcançar um mecanismo de colaboração conjunta na prevenção, controlo e actuação, para prestar um apoio conjunto ao desenvolvimento espiritual e à saúde mental e física dos jovens, ao nível do ambiente familiar, dos meios de comunicação em rede, das relações interpessoais e da aprendizagem da vida, entre outros”.

O grupo pretende concretamente aplicar medidas que procuram um maior envolvimento dos pais dos estudantes nas suas vidas escolares. Assim, desenvolver e recolher todos os recursos educativos dos pais, bem como intensificar a função da educação parental, são medidas que o grupo pretende ver implementadas durante o decurso dos seus trabalhos.

Para isso é essencial “integrar o valor temático da educação sobre a vida no planeamento escolar e no ensino em sala de aula, aperfeiçoar as orientações sobre o trabalho e a avaliação, optimizar o mecanismo de cooperação com os serviços competentes, as associações educativas, as organizações não governamentais e as escolas, reforçar o papel dos professores e orientadores escolares no acompanhamento do crescimento dos jovens”.

Estas traves-mestras para a educação não superior no território podem ser aplicadas através de uma “via verde” disponibilizada pelos Serviços de Saúde, proceder ao encaminhamento directo para apoio em tempo oportuno, reforçar a divulgação da “linha aberta para a vida”, o serviço de aconselhamento on-line aos jovens e a rede de protecção de serviços comunitários interdepartamentais, entre outros, para que toda a sociedade possa desempenhar bem o seu papel de “defensora da vida”. Tudo para o bem da saúde psíquica dos jovens do território em idade escolar.

Avaliação para todos

Ao coordenador da Inspecção Escolar da DSEDJ, Tang Wai Keong, coube a responsabilidade de falar sobre o novo modelo de avaliação escolar global. A partir do ano lectivo de 2020/2021, relembrou Tang Wai Keong, a avaliação escolar global foi, gradualmente, alargada a todas as escolas. Neste momento, de acordo com dados da DSEDJ, 28 escolas já implementaram o novo modelo de avaliação escolar global e, com o apoio prestado por aquela Direcção, as escolas “foram incentivadas a definir, de acordo com a análise da sua situação escolar, os pontos principais para o seu desenvolvimento, de modo a optimizarem, gradualmente, os trabalhos da direcção da escola, do currículo e da pedagogia e do apoio aos alunos e a criarem um regime de auto-avaliação sistemática, através do conceito de planeamento, implementação e avaliação, com vista a promover um desenvolvimento sustentável”, pode ler-se no comunicado tornado público pela DSEDJ.

Ainda durante a reunião do Conselho, o director da DSEDJ, Lou Pak Sang, ressalvou o “bom trabalho” realizado em prol do desenvolvimento da educação em Macau. Muitos dos membros do Conselho concordaram que os trabalhos realizados pelo grupo de trabalho para o acompanhamento da saúde mental e física dos jovens de Macau podem despertar a atenção de todos os sectores, e sugeriram a criação de um mecanismo de longo prazo, bem como o reforço da formação dos docentes e a promoção da função dos alunos e dos seus pares, com especial incidência nas capacidades de comunicação e identificação entre professores e alunos.

Ao mesmo tempo, os membros consideraram importante o novo modelo de avaliação escolar global, tendo sugerido algumas mudanças que passam pelo reforço da análise e orientação específica das escolas. De forma aprofundada, o Conselho discutiu ainda as políticas e a oferta de vagas escolares para o novo plano decenal.