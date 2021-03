DSAL garante apoio contínuo aos residentes de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Problema relacionado com os trabalhadores de construção civil está a ser devidamente acompanhado, garante a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que divulgou os mais recentes números do emprego local.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) continua atenta à evolução do mercado de trabalho, dando apoio aos residentes no emprego e prestando vários serviços de apoio adequados. A promessa foi dada pela DSAL na sexta-feira, através de comunicado de imprensa.

A DSAL garante que realiza “contínua e empenhadamente” serviços de apoio ao emprego. A Direcção revela que, entre Janeiro e Fevereiro, um total de 1.805 pessoas foram encaminhadas pela DSAL e participaram em entrevista, dos quais 360 acabaram por ser contratados.

No cenário actual que tem vindo a tornar-se efectivo desde o início de 2020, a DSAL tem vindo a organizar mensalmente, em média, três sessões de emparelhamento de emprego para sectores específicos, nomeadamente restauração, hotelaria, comércio a retalho, segurança e administração de propriedades.

Também entre Janeiro e Fevereiro do corrente ano, foram organizadas seis sessões de emparelhamento de emprego para diferentes sectores e profissões, tendo sido dado apoio a cerca de 100 indivíduos para serem contratados por empresas. A DSAL garante que examina continuamente as necessidades de emprego dos cidadãos e alarga oportunamente estas sessões de emparelhamento de emprego para outros sectores.

Trabalhadores da construção civil sob olhar atento

A DSAL revelou ainda no seu comunicado de imprensa que tem estado atenta aos direitos e interesses laborais dos 465 trabalhadores da construção civil que se deslocaram à sede da Direcção no início de Março, onde na altura ocorreu uma manifestação espontânea que levou ao corte de estradas. A DSAL, afirma, tem vindo a cooperar com o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na recolha de postos de trabalho para a construção aos empreiteiros de obras públicas, tendo sido recolhidas 248 vagas que correspondiam principalmente a postos para a fase de obras de fundação.

“A fim de assegurar a prioridade de acesso ao emprego dos trabalhadores residentes e que os seus direitos e interesses laborais não sejam lesados, a DSAL vai exigir às empresas que contratem estes trabalhadores com uma remuneração que esteja de acordo com o nível do mercado, com o intuito de assegurar que a remuneração dos que são qualificados para o teste de técnicas esteja em conformidade com as condições de contratação”, disse ainda a Direcção.

A DSAL garante acompanhar de perto a situação do mercado de emprego, sendo que, sempre que se justifique, efectua ajustamentos, tendo como primazia a continuidade e a prioridade no acesso ao emprego dos residentes, e, ao mesmo tempo, efectua o ajustamento do número de trabalhadores não residentes.

Dados oficiais revelam que, até finais de Fevereiro, o número de trabalhadores não residentes era de pouco mais de 175 mil pessoas, representando uma redução de 21 mil trabalhadores, em comparação com o final de 2019. Os sectores mais prejudicados com a perda de mão-de-obra são a hotelaria e restauração (redução de 10.444 trabalhadores), a construção civil (redução de 2.837 trabalhadores), actividades culturais e recreativas, lotarias e outros serviços (redução de 2.227 trabalhadores) e comércio a grosso e a retalho (redução de 2.045 trabalhadores).