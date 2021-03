Doze pessoas levadas para a esquadra depois de protesto proibido pelo Governo

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Na véspera da realização do protesto contra o plano de apoio ao consumo, que estava a ser organizado pelo deputado Au Kam San, o Governo decidiu retirar a autorização. Em causa estão, dizem os Serviços de Saúde, preocupações com a prevenção da epidemia. Ontem, no local estiveram centenas de agentes da polícia que vedaram totalmente a praça. Registaram-se alguns momentos de tensão, com 12 pessoas a serem levadas para a esquadra.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A marcha de protesto contra o plano de apoio ao consumo do Governo não se realizou, mas isso não impediu que 12 pessoas fossem levadas para a esquadra. O protesto, que iria do Tap Seac até à sede do Governo, foi proibida pelo Executivo, que justificou a decisão com as medidas de prevenção da epidemia. Isto depois de o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) já ter dado o aval para a iniciativa.

Ontem, depois de a iniciativa ter sido chumbada pelos Serviços de Saúde, a praça do Tap Seac foi totalmente vedada por centenas de agentes do CPSP. As autoridades não permitiam que ninguém entrasse na praça. Pelas 16 horas, registaram-se alguns momentos de tensão junto ao Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac, tendo-se gerado discussões entre a polícia e cidadãos que estavam na zona.

Num comunicado, o CPSP não revelou o número de agentes policiais que estiveram presentes no Tap Seac, disse apenas que foram destacadas as “forças policiais adequadas”. Segundo as autoridades, entre as 14h45 e as 16 horas, “muitas pessoas reuniram-se naquela zona e os agentes policiais explicaram imediatamente aos respectivos indivíduos que a manifestação tinha sido cancelada e aconselharam-nos a deixar o local”. Porém, a polícia diz que parte deles se recusaram e, por isso, foram levados seis homens e seis mulheres para a esquadra. Uma das mulheres foi levada ao hospital por estar mal disposta, o que resultou de “emoção violenta”, indicou o CPSP. Os restantes 11 cidadãos saíram da esquadra antes das 17 horas. As autoridades ressalvaram que não efectuaram acusação contra ninguém.

“Devido à impossibilidade de garantir requisitos de prevenção da epidemia, os Serviços de Saúde notificam o promotor para suspender desfile”, lê-se numa nota divulgada no sábado pelo organismo, explicando que a decisão da proibição da iniciativa surge após uma reunião realizada nesse mesmo dia e que contou com a presença de Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, Lam Chong, coordenador do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Ngai Soi Pan, subintendente do CPSP, e o promotor da iniciativa, Au Kam San.

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

Segundo justifica a nota, apesar de Au Kam San ter indicado que iriam participar 500 pessoas no protesto, este não poderia determinar o número final de participantes, uma vez que os residentes não podiam ser impedidos de participar. Em segundo lugar, Au não pôde garantir a participação de pessoas exclusivamente sem febre. Em relação à exigência de manter uma distância de um metro entre cada pessoa, o promotor afirmou só poder apelar, e que não conseguia garantir que a indicação fosse cumprida. Na opinião dos Serviços de Saúde, o promotor não conseguia garantir que o protesto fosse cumprir os requisitos de prevenção da epidemia e, por isso, notificou nesse dia Au Kam San para a “suspensão da realização desta actividade”.

O protesto era contra o plano de apoio ao consumo apresentado pelo Governo, que contemplava cupões electrónicos. Segundo os organizadores do protesto, o plano não respondia às necessidades dos mais idosos e das pessoas com menos recursos económicos. O plano gerou críticas, o que fez com que o Governo já tivesse voltado atrás e anunciado que iria avançar com alterações ao esquema de apoios.

No Facebook, Au Kam San apelou a que, com a proibição do protesto, os cidadãos não se reunissem na praça do Tap Seac, “a fim de evitarem mal-entendidos e serem acusados pela polícia de participarem numa reunião ilegal”. “Obviamente que, embora o comício não se tenha realizado desta vez, a opinião pública foi expressa de forma mais clara, e o Governo respondeu positivamente. Exortamos o público a continuar a prestar atenção”, lê-se na publicação do democrata.

Também a Associação Novo Macau reagiu à proibição do evento, dizendo estar “extremamente insatisfeita com o Governo” pelo facto de, segundo a associação pró-democracia, estar a fazer uso de pretextos de prevenção da pandemia para aplicar critérios “que nem o próprio Governo consegue garantir”, o que “prejudica arbitrariamente os direitos e liberdades dos cidadãos”.

“Exortamos as autoridades competentes a tratar de forma justa o trabalho de prevenção da epidemia, em vez de se favorecerem as actividades não-governamentais que lhes agradam, ou mesmo de espezinharem os direitos básicos dos cidadãos de liberdade de reunião e de protesto garantidos pelas legislações constitucionais”, lê-se no comunicado.

Novo plano de benefícios será apresentado em breve

Após ter sido anunciado que o protesto contra o plano de apoio ao consumo tinha sido proibido, o Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças divulgou um comunicado para esclarecer que o projecto de melhoramento do plano de benefícios do consumo por meios electrónicos será divulgado em breve. “O Governo da RAEM procedeu a uma auscultação abrangente das opiniões sobre o melhoramento do Plano de benefícios do consumo por meios electrónicos, tendo, recentemente, a área da Economia e Finanças realizado 15 sessões de esclarecimento, visitado 19 associações e auscultado as opiniões de deputados, académicos e individualidades”, lê-se na nota do secretário Lei Wai Nong. No comunicado, o secretário diz que, dada a preferência dos residentes no modelo da utilização do cartão de consumo, como aconteceu nas rondas anteriores, “será procedido um melhoramento ao projecto original do plano rumo a este aspecto, facilitando os residentes no usufruto dos respectivos benefícios”. “O projecto de melhoramento será divulgado o mais breve possível após concluídos os trabalhos de matéria técnica”, indica o Governo.