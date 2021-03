Consulta pública indica que maioria concorda com proibição de venda de álcool a menores

Paulaner Restaurant located inside the Macau Tower.

Foram divulgadas na sexta-feira as conclusões da consulta pública sobre o regime de prevenção e controlo de bebidas alcoólicas por menores. O relatório final indica que quase 90% dos participantes na consulta pública concorda com a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade.

A grande maioria dos participantes na consulta pública relativa ao regime de prevenção e controlo do consumo de bebidas alcoólicas por menores concorda com a proibição de venda de álcool a quem tenha menos de 18 anos de idade. Os resultados da consulta pública realizada entre 6 de Outubro e 4 de Dezembro do ano passado foram revelados na sexta-feira.

Segundo os dados agora revelados, 89,3% dos participantes concordam que deve ser proibido facultar, vender ou disponibilizar bebidas alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público a quem não tenha completado 18 anos de idade. Por outro lado, 92,9% concorda que deve ser proibida a venda de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. Ainda 92,9% concorda que deve ser afixado, de forma visível, nos locais de venda de bebidas alcoólicas, um dístico onde se possa ler: “É proibido vender ou disponibilizar bebidas alcoólicas a menores de 18 anos”.

O documento cita algumas sugestões, que dizem não concordar que as bebidas alcoólicas não devam ser expostas em locais públicos ou visíveis, uma vez que “estas já se tornaram uma parte importante do entretenimento diário dos residentes”.

Ainda no que toca às limitações e proibições de venda do álcool, 96,4% dos participantes na consulta concordam que deve ser proibida a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas nas unidades prestadoras de cuidados de saúde. Também 89,3% concorda que deve ser proibida a venda de bebidas alcoólicas nas máquinas automáticas e a totalidade dos participantes concorda que deve ser proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais destinados a menores de 18 anos, como escolas primárias, secundárias, infantários e creches, por exemplo.

O público em geral está preocupado com o funcionamento dos mecanismos de verificação da idade, sendo difícil aos comerciantes solicitarem aos jovens a exibição do seu bilhete de identidade, o que poderá causar conflitos entre comerciantes e clientes”, lê-se no relatório da consulta pública.

No que respeita à fiscalização, 92,9% diz que as autoridades podem entrar nos estabelecimentos onde é regulado a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, 67,9% concorda que os agentes de fiscalização podem determinar o encerramento imediato e provisório do estabelecimento comercial para apreensão de objectos utilizados na prática da infracção. Uma percentagem de 75% concorda que os agentes devem poder apreender bebidas alcoólicas ou máquinas de venda, enquanto 92,9% diz que os agentes devem poder exigir ao consumidor a exibição de documento de identificação. Há ainda 89,3% dos participantes que dizem que devem ser implementadas, nos estabelecimentos de venda de bebidas, medidas de verificação de idade dos consumidores.

“O consumo de álcool por menores não só tem impactos graves na saúde, mas é, também, um factor significativo no consumo nocivo de álcool após a maioridade”, indicam os Serviços de Saúde no documento de consulta. “Quanto mais cedo ocorrer a exposição ao álcool, maior é a dependência de álcool, por conseguinte, restringir o consumo de álcool por menores através de meios educativos e legislativos reforçando o controlo do uso de álcool na promoção da saúde é uma das principais medidas para reduzir o uso nocivo de bebidas alcoólicas em todo o mundo. Existem vozes na sociedade de Macau que apoiam a restrição do consumo de bebidas alcoólicas por menores por lei”, diz o Governo, justificando a intenção de legislar a proibição da venda e do fornecimento de álcool a menores.