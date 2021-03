Agnes Lam recebe prémio na China continental por trabalho académico

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A investigação académica da professora e deputada, vertida em livro, foi distinguida com um segundo lugar no prémio “mais reconhecido e influente” no campo das ciências humanas e sociais na China. Sumidade em história do jornalismo chinês, Fang Hanqi, diz que a obra “é uma conquista importante no estudo da história do jornalismo”. Agnes Lam assumiu ao PONTO FINAL que qualquer associação do prémio a questionamentos de falta de liberdade de imprensa em Macau a deixará “triste e aborrecida”.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A professora de jornalismo e também deputada da Assembleia Legislativa (AL), Agnes Lam, recebeu um segundo prémio na oitava edição do Prémio de Investigação Científica de Destaque no Ensino Superior (Ciências Humanas e Sociais), com o seu livro intitulado ‘O Início da História da Imprensa Moderna da China – História da Imprensa de Macau 1557-1840’.

A monografia em questão, que procurou actualizar o conteúdo relacionado a Macau na história da imprensa moderna da China, “é um trabalho influente e altamente conceituado na academia”, afirma a organização.

Ao PONTO FINAL, Agnes Lam mostrou satisfação pela distinção. “Estou feliz por receber este prémio, pois trata-se do prémio de índole académico mais importante e sério da China continental no campo das ciências sociais e humanas”, começou por dizer a antiga jornalista.

“O primeiro prémio foi lançado em 1995 e trata-se de um prémio trienal. Todas os trabalhos submetidos que acabam premiados precisam passar por várias rondas de revisão cega realizadas por pares. Todo o processo demorou cerca de dois anos. E eu, demorei 10 anos para escrever esse livro. É um reconhecimento do meu trabalho académico”, acrescentou.

Questionada sobre como se sente ao receber um prémio académico sobre jornalismo numa altura que, em Macau, se questiona a liberdade de imprensa, Agnes Lam foi lacónica. “Não creio que haja qualquer associação entre o meu prémio e quaisquer questões políticas a acontecer em Macau. Ficarei muito triste e aborrecida se alguém tentar, sequer, juntar as duas coisas, embora entenda o motivo de uma possível associação”.

300 anos de história

O estudo, que versa sobre quase 300 anos de história da imprensa e da indústria editorial de Macau, vai desde a abertura de Macau como porto franco até à Primeira Guerra do Ópio. “Ele não apenas analisa as actividades religiosas e editoriais dos missionários jesuítas Matteo Ricci e Michele Ruggieri e do missionário protestante Robert Morrison, mas também analisa as actividades de tradução de jornais por Lin Zexu e Morrison”, pode ler-se no comunicado da Universidade de Macau (UM), onde Agnes Lam é professora associada do Departamento de Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e diretora do Centro de Estudos de Macau da universidade.

O livro é baseado em materiais de primeira mão de bibliotecas e arquivos que a académica teve acesso em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e muitos outros lugares. Na sua investigação sobre o início da história do jornalismo moderno na China e as dúvidas históricas que cercaram a história do jornalismo inicial de Macau, Agnes Lam encontrou muitas das primeiras publicações e jornais em Macau que não tinham sido registados por historiadores anteriores.

De acordo com o comunicado da UM, “este livro preenche uma lacuna na história do jornalismo chinês em Macau, corrige a história das primeiras publicações em Macau, atrasa a história dos jornais e periódicos chineses de Macau em 60 anos e confirma Macau como o berço dos jornais portugueses e chineses em China”.

Ao mesmo tempo, a obra agora agraciada na China continental também resume, de várias perspectivas, “a importância da indústria da imprensa de Macau para a história de Macau, a história do jornalismo da China, a história da tecnologia editorial e a história do intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente, antes da Guerra do Ópio”.

Fang Hanqi, considerado uma autoridade em história do jornalismo chinês, elogiou muito a obra, revela a UM, dizendo que o mesmo pode comparar-se à História da Indústria de Jornais da China Moderna, escrita pelo investigador Zhuo Nansheng. “É uma conquista importante no estudo da história do jornalismo e sua contribuição entrará na história”, constatou Zhuo.

O Prémio de Investigação Científica de Destaque no Ensino Superior (Ciências Humanas e Sociais) é o prémio mais reconhecido e influente no campo das ciências humanas e sociais na China. Estabelecido em 1995 pelo Ministério da Educação, trata-se de uma distinção trienal que visa reconhecer académicos que fizeram contribuições notáveis no campo das ciências humanas e sociais.