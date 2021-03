Wing Lei Palace é o único representante de Macau nos “50 Melhores Restaurantes da Ásia”

Ainda assim, ocupa a cauda do ranking de 2021 em contraste com o que sucedeu no ano passado, onde ocupava uma posição mais confortável, acima do meio da tabela, no 22.º lugar.

Gonçalo Lobo Pinheiro

A lista dos “50 Melhores Restaurantes da Ásia” em 2021 foi divulgada ontem e Macau está representado por apenas um restaurante, o Wing Lei Palace, ocupando a 50.ª posição.

O restaurante de comida cantonense localizado no Wynn Palace protagonizou uma queda de 28 lugares na tabela, mas, contrariamente ao que sucedeu com o Sichuan Moon, também do Wynn Palace, conseguiu manter-se no top 50, mesmo que na cauda do pelotão.

Celebrando a sazonalidade e a pureza do sabor encontrada em ingredientes singulares, o chef Tam Kwok Fung muda o menu do Wing Lei Palace diariamente. Ainda assim, consegue proporcionar aos seus clientes uma série de pratos exclusivos, como por exemplo a lagosta azul cozida no vapor, descascada e remontada, servida em cima de um molho feito de clara de ovo e vinho chinês Shaoxing envelhecido por 20 anos.

Outras iguarias que podem ser experimentadas no Wing Lei Palace são ostras com arroz crocante em caldo de galinha, filé de corvina frito e torrada de ovas de siri com tomate bebé seco e resfriado com sabor de ameixa. Há ainda a possibilidade de provar o menu de dim sum que inclui porco preto ibérico grelhado, coberto com mel e servido com massa de ovo e ovas de camarão ao molho de abalone ou o já famoso pepino do mar crocante.

Já este ano, o Wing Lei Palace arrecadou, pela primeira vez, uma estrela Michellin e, paralelamente, foi agraciado pela revista Forbes com cinco estrelas no seu programa Star Awards para 2021.

Tam Kowk Fung assumiu as rédeas do Wing Lei Palace em 2018, depois de uma passagem de sucesso no também renomeado Jade Dragon, um restaurante três estrelas Michellin. A decoração do espaço lembra uma ópera europeia com um espaço elegante de três camadas em jade e chinoiserie dourado com vista para o lago do hotel.

The Chairman, em Hong Kong, é o melhor

A cerimónia virtual trouxe algumas novidades, mas os melhores dos melhores mantiveram-se, a grosso modo, os mesmos, sendo que o primeiro lugar foi arrecadado pelo restaurante The Chairman, de Hong Kong, que trocou de posição com o Odette, de Singapura, em comparação com o que sucedeu em 2020.

O anúncio deste ano preocupou-se, revela a organização dos prémios, em apoiar os restaurantes na sua recuperação em tempo de pandemia COvid-19, mostrando os talentos criativos da região. A lista – com 11 novas entradas – inclui um novo restaurante no Vietname, um país que não estava no top 50 desde 2013.

Uma nota para o Rann Jay Fai, de Banguecoque, que arrecadou o Icon Award, depois de ter conseguido figurar no ranking 51-100, divulgado no início desta semana. O restaurante tailandês, que conseguiu arrecadar uma estrela Michellin em 2018, é gerido por Supinya Junsuta, uma mulher de 76 anos. Trata-se de um restaurante de rua que, de acordo com diversos relatos, serve “fantásticas sobremesas” e “deliciosos caris”.