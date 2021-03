Tráfico de droga, homicídio e sequestro. Polícia Judiciária prepara-se

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Uma simulação de um caso grave levada a cabo pela PJ. O cenário de crime criado colocou à prova os agentes policiais que actuaram com a devida galhardia.

A Polícia Judiciária (PJ) de Macau realizou ontem um simulacro de um caso grave que envolveu três crimes: homicídio, tráfico de droga e sequestro. O exercício, que visou reforçar a capacidade de resposta dos efectivos policiais, teve lugar nos terrenos em frente ao MGM Macau, como se de Coloane se tratasse, conforme constava no roteiro do simulacro.

10h30. Jaz no chão o corpo de um homem, devidamente bem maquilhado para a situação, junto a uma viatura de cor branca. Sangue, sinais de luta. Cenário montado. A PJ foi informada da ocorrência de um homicídio.

A polícia chega ao local e delimita o perímetro da acção. Há de tudo um pouco: chefe de departamento, chefe de divisão, inspectores, agentes, investigadores forenses. Um pouco de CSI à mistura.

Após uma investigação apurada, descobre-se que o caso envolvia duas redes criminosas que se travaram de razões numa luta com armas de fogo durante um suposto tráfico de drogas. Um comprador acabou morto a tiro. E porquê? Porque, antes da transacção, o comprador suspeitou haver falsificação do produto e tomou como refém um familiar de um dos vendedores. O comprador queria estupefaciente de qualidade. Contudo, durante a transacção, o traficante tomou conhecimento do sequestro e os dois lados começaram a discutir e a lutar, tendo sido morto a tiro um dos compradores e os restantes compradores fugido, levando a droga consigo. Posteriormente, os compradores confirmaram que a droga era falsa e ameaçaram o vendedor com o refém para que lhes fosse entregue droga verdadeira.

De Coloane para o NAPE

A PJ descobriu que os fugitivos estavam escondidos num contentor, na zona do NAPE, juntamente com o refém sequestrado.

Quando os investigadores apuraram que contentores seriam, a PJ surgiu no encalce dos malfeitores. Na proximidade de um dos contentores estava um homem de ar suspeito a tentar mudar a matrícula de um carro, por forma a evitar a perseguição policial. Tanto esse homem como a viatura em questão acabaram nas mãos das autoridades.

Com a detenção e a apreensão, um outro suspeito estava a sair do contentor e tentou disparar contra os investigadores que, em legítima defesa, atiraram na perna do criminoso para o conseguir dominar.

Acto contínuo. A PJ conseguiu resgatar o refém e, na revista realizada ao contentor, encontraram droga suspeita. Agentes da Divisão de Inspecção ao Local do Crime começaram a recolher provas no local, tanto no veículo apreendido como no contentor. Provou-se ser verdadeira a arma que um dos suspeitos usou para atirar na polícia. Em relação à droga, após um rápido teste, confirmou-se que algumas saquetas poderiam conter substâncias sujeitas a controlo, outras talvez não, e foram levadas para laboratório para investigações adicionais.

Tecnologia de ponta

Durante todo o simulacro, a PJ usou diversos equipamentos modernos, alguns adquiridos muito recentemente, tais como drones com câmara, aparelho de luz multibanda e um aparelho portátil para detecção rápida de estupefacientes. Tratam-se de equipamentos que a polícia adquiriu em 2019 e tem vindo a dar uso sempre que se justifica.

Os drones com câmara, com tecnologia de ponta, foram adquiridos no final de 2019. Por essa altura, a PJ organizou acções de formação para operar com os drones e elaborou uma lista de instruções para a segurança do voo, para que o pessoal, na inspecção ao local de um caso grave use o drone adaptado para o trabalho de peritagem forense, procedendo à fotografia e filmagem. A utilização desta tecnologia veio, assume a PJ, melhorar muito a forma de trabalhar no exterior.

O aparelho de luz multibanda utilizado no simulacro de ontem é um equipamento indispensável para a inspecção no local do crime. Devido ao facto que diferentes substâncias produzem reacções fluorescentes ou de absorção da luz em diferentes comprimentos de onda, os investigadores podem, durante a recolha de provas no local do crime, mediante a leitura de diferentes comprimentos de onda das fontes de luz, encontrar facilmente vestígios e provas materiais que são invisíveis a olho nu ou sob fontes de luz convencionais, inclusive impressões digitais, manchas de sangue muito antigas em fundo escuro, fluidos corporais e manchas de esperma

Por fim, o aparelho portátil para detecção rápida de estupefacientes. A PJ iniciou a sua utilização em 2019. Este tipo de aparelho é capaz de penetrar no objecto examinado através do espectro de luz. Pode examinar materiais líquidos, sólidos e outras substâncias nele contidas. Com este sistema, o trabalho de inspecção pode ser concluído dentro um minuto, de forma rápida, precisa e não invasiva. Para além da identificação preliminar do objecto examinado, consegue também detectar o tipo e a composição da matéria, conseguindo assim aumentar significativamente a eficiência da inspecção e ajudar a investigação da origem da droga, bem como dos seus percursos de tráfico. A PJ utiliza actualmente este equipamento em diversos postos fronteiriços para fazer a detecção nos objectos pessoais transportados pelos passageiros, utilizando-o ainda na realização de exames rápidos em encomendas express e postais suspeitas, sendo também utilizado em patrulhamento policial diário.

Melhorar a capacidade da colaboração e de resposta

Para a realização do simulacro, participaram várias subunidades da PJ, incluindo as subunidades subordinadas ao Departamento de Investigação Criminal como a Divisão de Investigação e Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a Secção de Investigação de Crimes Contra a Pessoa e o Núcleo de Denúncias e Intervenção, a Divisão de Inspecção ao Local do Crime do Departamento de Ciências Forenses, e as subunidades do Departamento de Informações e Apoio. O exercício, que durou sensivelmente duas horas, realizou-se com sucesso, revelou no final a delegação policial aos jornalistas, tendo nele participado mais de 60 agentes. O mesmo serviu para reforçar a capacidade do pessoal das várias subunidades da PJ em relação à investigação, comunicação, coordenação e prestação de apoio.

Principalmente, o simulacro serviu para reforçar a capacidade de actuação numa situação súbita e grave, em que há pouco tempo para pensar e agir. Melhorar a eficiência da colaboração entre as suas subunidades de investigação criminal e de ciências forenses, foi algo a que a PJ se propôs.

