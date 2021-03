Leong Sun Iok quer aumento de quotas para circulação de veículos de Macau em Hong Kong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação oral que será apresentada ao Executivo na próxima reunião plenária da Assembleia Legislativa, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) questiona os objectivos “a longo prazo” do Governo para a política de entrada de veículos de Macau em Hong Kong, e desafiou as autoridades a fazer um esclarecimento sobre os projectos para a circulação de veículos com matrícula única na zona da Grande Baía.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Leong Sun Iok vai pedir esclarecimentos ao Governo sobre os projectos futuros para a circulação de veículos com matrícula de Macau no interior da China e em Hong Kong. As questões do deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) serão apresentadas na próxima reunião plenária da Assembleia Legislativa em forma de interpelação oral.

No documento disponibilizado antes do plenário agendado para a próxima semana, Leong Sun Iok assinalou que “o número de veículos autorizados a entrar em Hong Kong é limitado” e que, embora o Governo tenha aumentado mais 2 mil quotas no ano passado, a “procura é maior do que a oferta, e muitos cidadãos lamentam o facto de haver uma grande procura, esperando que o Governo possa lutar por mais quotas”, indica o parlamentar, acrescentando que o prazo de validade da quota deve ser prolongado ou cancelado para “facilitar aos residentes a condução de veículos até Hong Kong”.

“Quais são os objectivos a longo prazo do Governo para a política de entrada de veículos de Macau em Hong Kong? Tendo em conta a expectativa dos residentes quanto ao aumento das quotas e ao prolongamento ou cancelamento do prazo de validade, as autoridades vão estudar e dialogar com a parte de Hong Kong sobre esta matéria, a fim de criar condições mais convenientes para os veículos de Macau entrarem em Hong Kong?”, questionou Leong Sun Iok.

Sobre o anúncio da circulação de veículos com matrícula de Macau, o deputado frisou que, “nos últimos anos, muitos residentes têm vindo a viver, a trabalhar, a estudar e a desenvolver-se nas diversas cidades da Grande Baía, o que se tornou comum”, e que com a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, “surgiram muitas vozes na sociedade a solicitar ao Governo que acelere a circulação de veículos de Macau com matrícula única no interior da China e que atribua mais quotas regulares para veículos privados transfronteiriços que circulem entre Hong Kong e Macau”.

Nesse sentido, o deputado pediu esclarecimentos ao Governo quanto à circulação dos veículos de Macau no interior da China. “O Governo afirmou recentemente que não ia fixar um limite às quotas para os veículos de Macau com matrícula única que entram no interior da China através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, mas sim uma quantidade diária. Os referidos Serviços revelaram, numa conferência de imprensa, que a proposta de circulação de veículos de Macau com matrícula única em toda a província de Guangdong tinha sido apresentada por Macau, e que, em princípio, as autoridades deviam ter já um plano completo, em articulação com as respectivas políticas. Neste momento, a sociedade está atenta aos pormenores e à calendarização da circulação dos veículos de Macau no interior da China. Assim, as autoridades devem fazer uma apresentação sobre o projecto e o plano apresentados por Macau. Vão fazê-lo?”, assinalou o deputado ligado à FAOM.

Para além disso, Leong Sun Iok considerou que “é necessário implementar, de forma ordenada, as respectivas políticas, e melhorar e aperfeiçoar as medidas complementares e os mecanismos”, nomeadamente, de transporte, serviços alfandegários e tratamento de formalidades. “Qual é o ponto de situação dos respectivos trabalhos preparatórios?”, concluiu.